Nina Badrić ne skriva koliko joj je vjera važna u životu, evo kako slavi blagdan Velike Gospe

Nina Badrić fotografijama na društvenim mrežama otkrila je da se nalazi na Hvaru.

Diljem Hrvatske slavi se blagdan Velike Gospe, a naša pjevačica Nina Badrić na društvenim mrežama otkrila je kako ga je ona proslavila.

Naime, podijelila je fotografiju kipa Majke Božje te stavila emotikon srca. Objavu je podijelila uz svoju pjesmu ''Uvijek ću te voljeti'' koja je nastala u suradnji s Alenom Hržicom.

Kasnije je još podijelila i fotografiju crkve na Hvaru te pokazala što se danas našlo na njenom stolu. Naime, Nina je jela šalšu i meso.

Pjevačica ne skriva koliko joj je vjera pomogla u životu, a nedavno je za In Magazin pričala o nezaboravnom hodočašću u Međugorje.

''Ja sam čest gost Međugorja, mama je bila prvi put, moram priznati. Prije toga me 15 puta pitala da zašto tamo idemo, da što će ona tamo, da se ona može pomoliti svugdje. Međutim, kad smo došli dolje, rekla sam da će mi to biti jedna od najdražih uspomena s mamom u životu jer je i sama rekla da su joj to bila tri najljepša dana u životu. Ne može čovjek otići dolje, a ne osjetit taj neki mir. Tako da treba stvarati uspomene, treba ljude voljeti dok su živi, a ne ih samo slaviti i voljeti kad ih više ne bude'', rekla je ranije.

Više o tome pročitajte OVDJE.

