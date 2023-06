Domaća influencerica otkrila pakao kroz koji prolazi: "Moje slike i videa u kojima nisam obučena bile su..."

Nika Iličić se oglasila po prvi put nakon što je prijavila partnera za obiteljsko nasilje, a sada je otkrila nove probleme u kojima se našla zbog njega.

Jedna od naših napopularnijih influencerica Nika Iličić je nedavno prijavila svog bivšeg partnera Marka Arsenijevića zbog nasilja, koji je nakon svega pravomoćno osuđen, no ona i dalje prolazi kroz teške trenutke o čemu se oglasila na društvenim mrežama.

Nika je na profilu na Instagramu objavila video u kojem je ispričala kako dobiva prijetnje i ucjene s nekoliko različitih strana te poslala poruku svima koji se nalaze u situaciji sličnoj u kakvoj se ona sama našla.

"Prijetnja, ucjena, prinudna i neovlašteno objavljivanje tuđih fotografija su kaznena djela. Uvijek i za sve postoji izlaz... Ne dozvolite da vas uvjere u suprotno", napisala je uz video.

"Nisam mislila da će moje prvo obraćanje biti ovakvog tipa, kakvog će biti. Mislila sam da se neću morati oglašavati ponovno, ali tako je kako je. Iskreno, jako mi je teško pričati o ovome i proživljavati sve ispočetka, pogotovo što sam pretrpjela i proživjela dovoljno psihičkog i fizičkog nasilja. E sad, koji je razlog mog izlaganja? Unatoč zabrani prilaska i uvjetnoj kazni, dobivam razne prijetnje i ucjene s nekoliko različitih strana, što je kazneno djelo za koje će isti odgovarati. Nitko drugi, samim time ni ja, nismo zaslužili da budemo prinuđeni da pazimo na to kako se oglašavamo na društvenim mrežama, kako moje privatne fotografije ne bi izašle u javnost. Moje mentalno zdravlje mi je na prvom mjestu i smatram da su stvari sa kojima me se ucjenjuje ozbiljne i iskreno bit će mi lakše ako ih čujete od mene i da putem naučite iz moje škole”, poručila je Nika između ostaloga.

"Za početak imamo moje slike i videe u kojima nisam obučena jer su bile namijenjene mom bivšem dečku i našem privatnom chatu. Do sada je praksa bila da su bivši nažalost skloni dijeljenu takvog sadržaja, iz osvete valjda. Pa samim time mogu zaključiti da me čeka ista sudbina. Druga stvar su slike i videi koje su nastale prošle godine kada smo s njegovim društvom na odmoru na Ibizi, mislim pretpostavljate u kojem idem, a onima kojima nije jasno, nismo donijeli najpametnije odluke i koketirali smo sa supstancama koje su nažalost previše dostupne svima. I sramim se iskreno ovog mog postupka i glupa sam i neodgovorna. Tada mi je u glavi bilo ‘pa što je najgore što se može dogoditi‘ i evo mene skoro godinu dana kasnije gdje sam primorana pričati o stvarima koje su se dogodile iako sam imala bezuvjetno povjerenje i pokazala svoju ranjivost i intimu”, dodala je infulencerica.

Vijest o presudi nakon Nikine prijave potvrdila je i njezina odvjetnica Sandra Tanasković Savić za srpske medije.

"Okrivljeni je pravomoćno osuđen, čekamo presudu, a što je najvažnije kod ovog kaznenog djela, izrečena mu je zabrana približavanja i komunikacije s Nikom u maksimalnom trajanju, kao što smo i predložili tužiteljstvu”, izjavila je Sandra za Blic.

Nika je u podužoj objavi na svom profilu na Instagramu otkrila početkom svibnja što joj se dogodilo i što ju je natjeralo da prijavi sada već bivšeg partnera.

"Želim se oglasiti povodom naslova koji su izašli u javnost dana 9.5.2023. godine, te da potvrdim da su isti naslovi točni. Naime, dana 8.5.2023. godine, pretrpila sam nasilje od strane mog tadašnjeg vanbračnog partnera. Naglasila bih da to nije bilo prvi put da je nada mnom vršio fizičko i psihičko nasilje. Danas, dana 11.5.2023. godine u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi sam dala izjavu u svojstvu oštećene te želim zamoliti medije iz poštovanja prema meni, mojoj obitelji kao i iz poštovanja prema obitelji okrivljenog da se suzdrže od daljnjeg uznemiravanja i iznošenja detalja.

Htjela bih obavijestiti prijatelje, pratitelje i sve koji su pokušavali stupiti u kontakt sa mnom, da iako sam potrešena i uznemirena, da sam na sigurnom i da sam okej. Ovim putem želim zahvaliti svima na porukama podrške i poručiti da kada budem spremna, planiram iskoristiti svoju platformu za podizanje svijesti o psihičkom i fizičkom nasilju u obitelji. Do tada se više neću oglašavati na ovu temu.

Molim vas, nikada nemojte zaboraviti tko ste i koliko vrijedite, te da ne trpite nikakav vid nasilja i da nasilje prijavite prije nego što postane kasno. Hvala još jednom na podršci, sve vas volim. Vaša, Nika", napisala je.

"Djevojka koja uvijek govori pametno i srcem. To se treba cijeniti. Samo naprijed", "Srce mi je slomljeno", "Bravo Nika za to što si prijavila, o nasilju se ne smije šutjeti. Podrška", "Drži se", "Volimo te", "Ja sam u šoku", "Ostani jaka", "Tu smo za tebe", "Znaš da imaš ljude koji te vole", "Žao mi je što se to dogodilo", "Nisi sama", "Budi hrabra", dio je poruka podrške koje je dobila u komentarima.

Nika je inače jedna od prvih youtuberica u Hrvatskoj koja je ostvarila veliku popularnost, a samo na profilu na Instagramu je trenutačno prati 195 tisuća ljudi.

