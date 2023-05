Jedna od naših najpopularnijih influencerica zbog partnera završila na policiji: "Na sigurnom sam i okej sam"

Nika Iličić prijavila je svog vanbračnog partnera za obiteljsko nasilje o čemu se oglasila putem društvenih mreža.

Jedna od naših najpoznatijih i najuspješnijih influencerica Nika Iličić oglasila se vezano uz medijske natpise da je prijavila svog dečka, popularnog srpskog tiktokera za nasilje i potvrdila njihovu istinitost.

Nika je u podužoj objavi na svom profilu na Instagramu otkrila što joj se dogodilo i što ju je natjeralo da ga prijavi.

"Želim se oglasiti povodom naslova koji su izašli u javnost dana 9.5.2023. godine, te da potvrdim da su isti naslovi točni. Naime, dana 8.5.2023. godine, pretrpila sam nasilje od strane mog tadašnjeg vanbračnog partnera. Naglasila bih da to nije bilo prvi put da je nada mnom vršio fizičko i psihičko nasilje. Danas, dana 11.5.2023. godine u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi sam dala izjavu u svojstvu oštećene te želim zamoliti medije iz poštovanja prema meni, mojoj obitelji kao i iz poštovanja prema obitelji okrivljenog da se suzdrže od daljnjeg uznemiravanja i iznošenja detalja.

Htjela bih obavijestiti prijatelje, pratitelje i sve koji su pokušavali stupiti u kontakt sa mnom, da iako sam potrešena i uznemirena, da sam na sigurnom i da sam okej. Ovim putem želim zahvaliti svima na porukama podrške i poručiti da kada budem spremna, planiram iskoristiti svoju platformu za podizanje svijesti o psihičkom i fizičkom nasilju u obitelji. Do tada se više neću oglašavati na ovu temu.

Molim vas, nikada nemojte zaboraviti tko ste i koliko vrijedite, te da ne trpite nikakav vid nasilja i da nasilje prijavite prije nego što postane kasno. Hvala još jednom na podršci, sve vas volim. Vaša, Nika", napisala je.

"Djevojka koja uvijek govori pametno i srcem. To se treba cijeniti. Samo naprijed", "Srce mi je slomljeno", "Bravo Nika za to što si prijavila, o nasilju se ne smije šutjeti. Podrška", "Drži se", "Volimo te", "Ja sam u šoku", "Ostani jaka", "Tu smo za tebe", "Znaš da imaš ljude koji te vole", "Žao mi je što se to dogodilo", "Nisi sama", "Budi hrabra", dio je poruka podrške koje je dobila u komentarima.

Nika je inače jedna od prvih youtuberica u Hrvatskoj koja je ostvarila veliku popularnost, a samo na profilu na Instagramu je trenutačno prati 195 tisuća ljudi.

