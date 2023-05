S raskošnog poprsja božice ljepote nije bilo lako skrenuti pogled, jedva je sve pospremila u tijesni korzet

Nicole Scherzinger pokazala je svoj bujni dekolte u Cannesu, gdje nije propustila ni VIP zabavu Magnum Pleasure Is Always On.

Pjevačica Nicole Scherzinger plijenila je pažnju na VIP zabavi Magnum Pleasure Is Always On na 76. godišnjem filmskom festivalu u Cannesu, na kojoj se pojavila u zavodljivom izdanju.

Pogledaj i ovo Vrlo hrabro! Žena koju zovu boginjom ljepote uhvaćena u izlasku za koji je posebno naglasila raskošan dekolte

44-godišnja Nicole nosila je dugu plavu haljinu s dubokim dekolteom u tijesnom korzetu i prorezom na nozi, koja je savršeno pratila liniju njezina tijela.

Nicole često zovu ženom božicom zbog svoje idealne figure koju drži još od mladih dana kad je pjevala u popularnoj grupi Pussycat Dolls.

Od 2019. godine ljubi zgodnog Thoma Evansa, kojeg je upoznala na snimanju talent showa u kojem je Nicole sudjelovala kao članica žirija.

Pjevačica prije baš i nije imala sreće u ljubavi, no čini se da je sada konačno pronašla svoju srodnu dušu. U prošlosti je ljubila vozača formule Lewisa Hamiltona i bugarskog tenisača Grigora Dimitrova, a te veze su neslavno završile.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Simona Mijoković objavila rijetku fotku sa suprugom i uputila mu lijepe riječi, a za to je imala poseban povod

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić pokazala sve atribute u haljini koja nije mogla biti kraća: "Dečki u prvim redovima na aparatima"