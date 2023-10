Neymarova partnerica podijelila je fotke iz rađaone, ali jednu stvar odmah su svi uočili, slavni nogometaš događaju nije prisustvovao?

Partnerica nogometaša Neymara Bruna Biancardi na svom je profilu objavila fotografije s porođaja, otkrila je da nogometaš događaju nije prisustvovao.

Nogometaš Neymar Jr. nedavno je dobio svoje drugo dijete, djevojčicu Mavie. Kći mu je rodila trenutna partnerica Bruna Biancardi, a ona je na svom Instagramu podijelila fotografije s poroda, ali nogometaš samom činu nije prisustvovao jer u to vrijeme nije bio u Brazilu.

Bruna je pokazala da su uz nju bili obitelj i prijateljice, a rodila je u privatnoj bolnici u Sao Paulu.

Čim je saznao da njegova djevojka rađa, Neymar je krenuo na privatni let te je brzo nakon poroda vidio svoju partnericu i novorođeno dijete.

''Biti majka je oduvijek bio moj san i svatko tko me poznaje to zna... Ali nisam mogla zamisliti da će to biti tako intenzivna i neobjašnjiva ljubav. Kao da tek sada sve ima smisla. Bilo je mjeseci punih promjena, fizičkih i emocionalnih... Ona je osjećala sve što sam ja osjećala i bilo je divno vidjeti ljude kojima je stvarno stalo do nas'', napisala je Bruna uz fotografije.

Biancardi je djevojčicu rodila carskim rezom, a mnogi su bili iznenađeni i ljepotom Brune koja je i tijekom bolnih trudova izgledala savršeno.

Inače, Neymar je u lipnju ove godine prevario svoju partnericu Brunu te joj se javno ispričao nakon što je vijest izašla po svim medijima, a podršku na Instagramu tada mu je pružio njegov otac.

Neymar i Bruna u travnju su objavili kako čekaju svoje prvo dijete, a on već ima sina s bivšom partnericom Carolinom Dantas.

