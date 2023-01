Potreseni Neno Belan Massimu je ostavio poseban vijenac, evo kojim se riječima oprostio od dragog prijatelja

Neno Belan poslao je poseban vijenac Massimu Saviću sa stihovima pjesme "Zar više nema nas", koju su zajedno otpjevali.

Massimo Savić ispraćen je na posljednji počinak na Gradskom groblju Zadar, a od njega su se došli oprostiti članovi obitelji, brojni prijatelji i kolege, među kojima i Neno Belan, koji je poslao i poseban vijenac.

"Zar više nema nas, Neno Belan i Fiumensi", emotivna je posveta sa stihovima koju su dragom Massimu posvetili Neno i njegovi kolege glazbenici.

Na groblje je među prvima tužnog lica stigla Marina Tomašević i upisala se u knjigu žalosti, bili su tu i Gibonni, Vjekoslava, Tonči i Ivan Huljić, Giuliano, Neno Belan i Đani Maršan, a svirala je Mozartova skladba "Rekvijem".

"Svak će ga pamtiti po svome. Kad čovjek ode, kod svakog koji ga voli i koji ga se sjeća ostavlja jednu kredencu uspomene. Neke stvari i ne želiš dijeliti s javnosti, ali ono što se možemo složiti da je bio jedna posebna i dostojanstvena figura. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično", izjavio je Tonči za 24 sata.

"Izgubio je Zadar previše, a Hrvatska jako puno. Ja mislim da ljudi koji su kreativni, njih pamtimo po zenitu. To je malo drugačije. Nije sad samo stvar koliko je ostavio iza sebe, već koliko je još mogao dati. On je sad bio najvitalniji. Nisam ni znao da je bio bolestan, to jest čuli smo se prije tri tjedna. Imali smo planove za neku TV emisiju i ovo mi je bio veliki šok. Kad gledaš mojim očima, on je bio u cvijetu mladosti. Ne gledaš dob prema rodnom listu, nego gledaš kao koja je kreacija u tebi", dodao je Gibonni.

"Znamo se više od 40 godina, još iz doba Doriana Greya. Ja sam jako bila ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar, i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo", priznala je Marina Tomašević.

Massimo Savić preminuo je u 61. godini nakon kratke i teške bolesti, a tužnu vijest objavila je njegova obitelj na Facebooku.

