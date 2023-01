Poznati Hrvati zauvijek su se oprostili od legendarnog Massima Savića: ''Bio je jedna posebna figura, Hrvatska je izgubila jako puno''

Posljednji ispraćaj Massima Savića održao se na Gradskom groblju Zadar.

U Zadru je održan posljednji ispraćaj našega glazbenika Massima Savića, od kojeg su se posljednji put pozdravili članovi obitelji, stotine prijatelja, suradnika i štovatelja.

Na groblje je među prvima tužnog lica stigla Marina Tomašević i upisala se u knjigu žalosti, bili su tu i Gibonni, Vjekoslava, Tonči i Ivan Huljić, Giuliano, Neno Belan i Đani Maršan, a svirala je Mozartova skladba "Rekvijem".

"Svak će ga pamtiti po svome. Kad čovjek ode, kod svakog koji ga voli i koji ga se sjeća ostavlja jednu kredencu uspomene. Neke stvari i ne želiš dijeliti s javnosti, ali ono što se možemo složiti da je bio jedna posebna i dostojanstvena figura. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično", izjavio je Tonči za 24 sata.

"Izgubio je Zadar previše, a Hrvatska jako puno. Ja mislim da ljudi koji su kreativni, njih pamtimo po zenitu. To je malo drugačije. Nije sad samo stvar koliko je ostavio iza sebe, već koliko je još mogao dati. On je sad bio najvitalniji. Nisam ni znao da je bio bolestan, to jest čuli smo se prije tri tjedna. Imali smo planove za neku TV emisiju i ovo mi je bio veliki šok. Kad gledaš mojim očima, on je bio u cvijetu mladosti. Ne gledaš dob prema rodnom listu, nego gledaš kao koja je kreacija u tebi", dodao je Gibonni.

"Znamo se više od 40 godina, još iz doba Doriana Greya. Ja sam jako bila ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar, i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo", priznala je Marina Tomašević.

Massimo Savić preminuo je u 61. godini nakon kratke i teške bolesti, a tužnu vijest objavila je njegova obitelj na Facebooku.

