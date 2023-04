Dvostruko slavlje u domu naše pjevačice: ''Znam da izgledam bolje nego ikad, i još nešto sam htjela...''

Neda Parmać na svom Instagram profilu otkrila je pratiteljima da slavi 38. rođendan, a imala je i još jedan povod za feštu.

Jedna od članica popularne grupe "Feminem", Neda Parmać napunila je 38. godina pa je toj prigodi posvetila i objavu na Instagramu.

Pogledaj i ovo poosna mama Neda Parmać podijelila sretne trenutke sa svojom kćeri koja izgleda kao njezina mini kopija!

"38… kakav ozbiljan broj…Neki sam dan pod tušem zamišljala sto

bi mogla napisati na današnji dan i o ovom broju i bila sam uvjerena da ću zapamtiti sve sto sam zamislilila. Međutim, došla sam

do novog zaključka. Nikad nisi star za novu lekciju a moja je, zapisuj sve na vrijeme. Da sam zapisala, današnji status bi izgledao nekako ovako… kad sam rodila Adrianu misao koja me opsjedala bila

je kako ću kad Adriana krene u školu imati 35 godina i ajme meni… to je puno", zatim se našalila na vlastiti račun:

"Još nešto sam htjela ali ne sjećam se. Uglavnom, hvala vam…Znam da izgledam bolje nego ikad… Ne želim razmišljati o fakultetu i vjenčanju i svemu što mi prethodi ali ako ću ovako dobro stariti kao do sad… bring IT on bitch!!".

"Brojeve odavno ignoriram. Ti nikad bolje nisi izgledala", poručila joj je kolegica Pamela Ramljak, "Ljepotice" nadovezala se Žanamari Perčić, "Te brojke ne znače ništa, a ti si pravi primjer" rekla je Renata Končić Minea.

Ostali pratitelji su joj u komentarima također uputili niz čestitki i lijepih želja.

Nakon toga Neda se pohvalila kako je njezina kćer Adriana primila sakrament Prve pričesti.

Pozirale su nasmiješene i zagrljene, a pjevačica je pozornost privukla u haljini sa zebrastim printom.

Podsjetimo, kćer Adrianu dobila je 2013. godine sa suprugom Damirom Klačarom.

