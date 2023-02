Neda Parmać u pripijenoj haljinici s dubokim prorezom svu pažnju usmjerila je na zgodne noge, a outfit je istaknuo i ostale obline

Neda Parmać u zadnje vrijeme privlači pažnju u svečanim modnim odabirima koji ističu njezinu besprijekornu figuru.

Pjevačica Neda Parmać je s ostatkom članica grupe "Feminem" nastupala u Lisinskom gdje je publika imala priliku uživati u njihovim hitovima.

Pogledaj i ovo okupile se nakon 10 godina Pogledajte kako su Feminnemke izgledale u originalnom sastavu, jedna članica napustila je grupu i o razlozima iskreno progovorila!

Za tu prigodu odjenula je elegantnu pripijenu haljinu u plavoj boji s efektom šljokica te dubokim prorezom koji je istaknuo njezine zgodne noge. Osim toga, Neda je pozirajući sa strane pokazala i svoju zategnutu stražnjicu.

Valovi u kosi, srebrne sandale i viseće naušnice dodatno su podignule cijeli stajling.

Kolegica Žanamari Perčić poručila joj je da je zgodna, dok je Pamela Ramljak dodala niz emotikona srca.

"Dakle prelijepa, ali uživo još sto puta ljepša", "Otmjena mlada dama", "Prekrasna", "Divna žena", "Baš ti lijepo stoji ova boja", "Uvijek elegantna", samo su neki od komentara.

Nedavno je privukla pažnju i svojom modnom kombinacijom za Porin gdje je zablistala u kratkoj crno-rozoj haljinici s golim ramenima.

"Ova haljinica je ljubav na prvi pogled. Jedva sam dočekala priliku a nominacije za Porin su, rekla bi, i više nego dovoljan razlog da se lipo sredim i počešljam. Moja Maja jučer je proživljavala šokove kada sam došla sa fotografijom na kojoj imam šiške, no urazumila me. Ipak smo malo skratile, ali ne previše jer Nika Antolos i Pamela Ramljak ne smiju imati dužu kosu. To nikako!", napisala je tada Neda u opisu i zadobila mnoštvo komplimenata.

