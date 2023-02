Pjevačica grupe "Feminem" pozirala u uskoj haljinici s golim ramenima, a u opisu otkrila i novu promjenu: "Malo, ali ne previše"

Neda Parmać priznala kako je jedva čekala neku priliku da odjene ovu elegantnu haljinu, a Porin je bio idealan za to.

Jedna od pjevačica grupe "Feminem", Neda Parmać pozirala je nasmiješena u pripijenoj crno-rozoj haljinici.

U crnoj haljini s rozom mašnom i golim ramenima, Neda je naglasila svoju zanosnu figuru. Crne čizme na petu idealno su se uklopile, a u opisu je otkrila i kako je malo skratila kosu.

"Ova haljinica je ljubav na prvi pogled. Jedva sam dočekala priliku a nominacije za Porina su, rekla bi, i više nego dovoljan razlog da se lipo sredim i počešljam. Moja Maja jučer je proživljavala šokove kada sam došla sa fotografijom na kojoj imam šiške, no urazumila me. Ipak smo malo skratile, ali ne previše jer Nika Antolos i Pamela Ramljak ne smiju imati dužu kosu. To nikako!", napisala je Neda u opisu.

Kolegica Pamela Ramljak poručila joj je da je - k'o poklončić.

"Top haljina", "Divna", "Baš predivna", "Odlično izgledaš u toj haljini", "Baš si seksi", samo su neki od komentara.

