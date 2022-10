Neda Parmać iskreno je progovorila o pitanju koje se postavlja djeci, a koje se njoj nikako ne sviđa.

Pjevačica Neda Parmać podijelila je fotografiju sa svojom kćeri Adrianom te ukazala na jedan vrlo važan problem koji ju zabrinjava.

"Možemo li molim vas vrtićku i osnovnoškolsku djecu prestati ispitivati da li imaju simpatiju, dečka, curu... Ne mogu vam opisati koliko mi ide na živce što je to jedno od prvih pitanja koji odrasli pitaju djecu. Pa je li to stvarno najbitnija stvar? Kužim da u nedostatku pametnijeg pitanja, pristupa... Ali ajde radije ništa.. Gotovo cijeli vrtićki period bi na pitanje, za koje btw djeca nemaju uopće ideju što bi simpatija mogla biti i na to pitanje nemaju odgovor, skoro uvijek su zbunjeni, pa čak i kad kaže da nema gotovo uvijek sljedeće pitanje je "ma kako to? Sigurno ti se netko sviđa". Odgovarala sam umjesto nje sa "ma kakav dečko, šta će joj to..ha ha", ispričala je pjevačica ljuto.

Zatim je dala par prijedloga kako riješiti taj "problem":

"Osjećaju da moraju imati simpatiju, i još gore, kao da je to jako bitno... Evo par prijedloga... "Si čuo neki dobar vic? " ,"Imaš li najdražu pjesmu? ", "Imaš li hobi?" Aj pliz... Ne želim da mi dijete misli da mora imati dečka. Pliz".

Ljutiti pratitelji zbog istih problema, stali su na njezinu stranu i pisali:

''Nemaš pojma kako sam sretna jer koristiš ovaj svoj prostor da to spominješ, jer ispadam luda kad kažem da seksualiziramo djecu od najranije dobi s ovakvim mutavim izjavama", "Bravo, bravo!", "Definitivno najgluplje pitanje koje poslije evoluira u "Kad ćeš se ženit, kad ćeš se udati?". Al ljudi su mentalno ograničeni, pa to pitaju po defaultu, odgovor ih u principu ni ne zanima".

Neda kćer Adrianu ima sa suprugom Damirom Klačarom, a rodila ju je 2013. godine.

Slavni glumac ne ispušta lijepu suprugu iz ruku, a pogled mu bježi na njene obline i nakon 11 godina! +26

Pamtimo je po scenama seksa iz kontroverznog filma, a danas se rijetko pojavljuje i nije ju lako prepoznati +27