Svi je najviše pamte kao Izetovu spremačicu Bubu, život joj je obilježila teška tragedija, a evo gdje je danas

Belma Lizde - Kurt jedna od omiljenih glumica iz serije "Lud, zbunjen, normalan", a glumila je spremačicu Bubu kod Fazlinovića.

Bosanskohercegovačka glumica Belma Lizde-Kurt najpoznatija je po svojoj ulozi Rabije Bubić Bube u hit-seriji "Lud, zbunjen, normalan".

Svojim likom spremačice u obitelji Fazlinović nasmijavala je gledatelje ispred malih ekrana, a osim u serijama, glumi u kazalištu i filmovima, a okušala se i kao kazališna redateljica.

Belma je jednom prilikom izjavila da je upravo djeca najviše poistovjećuju s likom Bube.

''Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje..." ispričala je jednom glumica.

O njezinu privatnom životu ne zna se puno jer ga drži podalje od očiju javnosti.

Poznato je samo kako je nju i supruga Aleša prije 13 godina snašla velika tragedija u kojoj su izgubili sina. Njihov sin Jan Isak tada je imao 10 godina i bio je u posjetu rodbini u Kanadi iz kojeg se nikada nije ni vratio. Detalj je to iz života glumice o kojem ona nerado govori, pa tako mnogi i ne znaju da je glumica koju krasi talent za humor proživjela takvu tragediju.

Jan i njegova rođakinja otišli su u vožnju kajakom. No, došlo je do prevrtanja, nakon kojeg je uslijedila potraga za njima. Kajak je pronađen narednoga dana, a tijela žene i Belmina sina pronađena su šest sati kasnije. Iako su oboje hospitalizirani, Belmin sin preminuo je od ozeblina.

Glumica o ovoj bolnoj temi nikada nije govorila.

Nakon smrti sina glumica se potpuno posvetila radu s djecom, radionicama, redateljskim projektima, ali i odgoju kćeri.

Aktivna je na Instagramu, gdje pratitelje informira o projektima Pozorišta mladih u Sarajevu.

