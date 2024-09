Na Šalati nakon izvedbe "Rim Tim Tagi Dim" dogodila se eksplozija energije, pogledajte prizore kojima je Lasagna užario scenu!

Baby Lasagna napravio je pravi show na zagrebačkoj Šalati, a nakon izvedbe "Rim Tim Tagi Dim", dogodila se eksplozija energije.

Drugi koncert koncert Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati premašio je sva očekivanja, a sudeći po snimljenim prizorima, publici je priušten pravi spektakl.

Nakon prvog od ukupno tri koncerta rasprodanih još prije ljeta u nekoliko minuta, opravdana su sva očekivanja, a sada je pravi show nastao s krešendom na kraju i spektakularnom izvedbom "Rim Tim Tagi Dim" koja je krenula s operetnim, simfonijskim uvodom, a završila vatrometom energije.

Fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Osim kultne "Rim Tim Tagi Dim", na koncertu pred više tisuća gledatelja Baby Lasagna izveo je pjesme poput najnovije "Biggie Boom Boom", "and I", "IG Boy", "Don't hate yourself, but don't love yourself too much". Uzavrelu atmosferu na hladnoj Šalati ugrijala je i slavna "meow back" koreografija, s kojom je Baby Lasagna osvojio televoting na Eurosongu 2024. u Malmöu.



Fanovi iz Hrvatske i svijeta došli su u Zagreb s brojnim transparentima podrške, a kao predgrupa nastupio je i Alen Vitasović.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Miro iz serije "U dobru i zlu" ukrao je srca brojnim gledateljicama, evo kako zgodni glumac stoji na ljubavnom planu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovim prizorom u bikiniju Nives Celzijus obilježila je kraj ljeta, fanovi su složni da joj je to najljepša fotka dosad!

Pogledaji ovo Oscar 2021 Kako je najveći dijamant ikad pronađen završio u kraljevskoj obitelji i gdje ga se može vidjeti?

Pogledaji ovo Preporuke Film koji je bizaran samo da bi bio bizaran, ali evo na koji način možete preživjeti ovaj uradak!

Pogledaji ovo inMagazin Martina Tomčić uoči početka nove sezone Supertalenta nam je otkrila: "Jednom sam otišla s pozornice..."

Pogledaji ovo Celebrity Trener Hajduka na Maksimiru je privukao brojne poglede, za derbi je odlučio posebnu pažnju posvetiti svom izgledu!

Pogledaji ovo Celebrity Evo što je Iris Livaja objavila prije početka derbija na Maksimiru, simbolična fotografija sve je raznježila!