Miro iz serije "U dobru i zlu" ukrao je srca brojnim gledateljicama, evo kako zgodni glumac stoji na ljubavnom planu!

Ammar Mešić ukrao je srca brojnim gledateljicama u novoj seriji "U dobru i zlu", a nama je nedavno otkrio kako stoji na ljubavnom planu.

Na Novoj TV serija u "U dobru i zlu" počela je s prikazivanjem koja je zbog zanimljive radnje inspirirane po istinitoj priči prikovala gledatelje za male ekrane.

Radnja serije se vrti oko Veljka Sriće, kojeg igra Filip Juričić, i njegove dvije obitelji koje je godinama držao u tajnosti vodeći dvostruki život.

Osim Juričića, u seriji glume naša brojna poznata imena, ali veliku pažnju privukao je i srpski glumac Ammar Mešić kojeg dosad nisamo viđali u hrvatskim serijama.

Ammar je u seriji utjelovio Veljkovog sina Kašmira, zvanog Miro, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, zgodni glumac zapeo je za oko brojnih gledateljica te se čini da je pravi mamac za ženski spol, a evo i kako on po tom pitanju stoji u privatnom životu?

''Ne stojim, uglavnom padam. I tu idem srcem i tu idem nepromišljeno i tu ustanem svaki put nakon što padnem. A volim i slobodu u kojoj trenutačno uživam", rekao nam je u intervjuu.

I dok ga u domaćim sapunicama dosad nismo gledali, o 32-godišnjem glumcu se prije nekoliko mjeseci u medijima naveliko pisalo, a sve zbog njegovog otkaza u seriji ''Igra sudbine''.

''Kad gledam s ove distance od godinu i nešto dana, to me je ojačalo, kao i sve što vas ne ubije. Nikad nisam želio kriti svoju potrebu za širim društvenim angažiranjem, želju da društvo u kojem živim učinim boljim, onoliko koliko to može jedan pojedinac. Kada su se prošle godine dogodila masovna ubojstva u školi Vladislav Ribnikar, u selima Dubona i Malo Orašje, cijela Srbija izišla je na ulice da digne glas protiv nasilja. Bio sam među tim ljudima, a nekim drugim ljudima koji kontroliraju sve medije u Srbiji to se nije dopalo. I tako sam ostao bez uloge, ali i bez sredstava za život. Ali ne kajem se, smatram da je borba protiv nasilja i protiv nasilničkog režima Aleksandra Vučića osnovna obveza svakog građanina koji voli svoju zemlju", rekao je.

Nakon toga je otišao raditi na građevinu u Beč.

''Kad bih morao izdvojiti životna iskustva koja su mi najviše značila u životu, posao građevinskog radnika u Beču bez premca bi bio na prvom mjestu. Čak ispred te male uloge u velikoj 'Igri prijestolja'. Jer na gradilištu sam upoznao ljude koji na druge gledaju bez zavisti i bilo kakve loše namjere, što zna biti prisutno u glumačkom svijetu. Ljude koji su bili spremni da mi pomognu, da me nauče, da me cijene po tome kakav sam čovjek, a ne po tome odakle dolazim ili kako se zovem. A bio sam toliko umoran na kraju svakog dana da mi nije nedostajala gluma, samo odmor.''

