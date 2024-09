Pljušte komentari na novi izgled princa Williama, mišljenja su potpuno podijeljena: "Recite mi da je ovo Photoshop!"

Kada se princ William pojavio u vojnoj školi gdje je održao govor, svi su komentirali njegovu promjenu imidža, a mišljenja su podijeljena.

Princ William posjetio je The Sovereign's Parade u vojnoj školi u Cranwellu gdje se obraćao časnicima koji su diplomirali.

Iako je odjenuo svečanu uniformu, svi su komentirali njegovu promjenu izgleda. Naime, princ je pustio bradu, a mišljenja za njegov novi imidž su podijeljena.

"Molim vas, recite mi da je to Photoshop?", "Izgleda kao beskućnik", "Sa sigurnošću mogu reći da brada mora ostati", "Sviđa mi se Williamova brada", "Sviđa mi se brada, ali čini mi se da mnogima ne. Ali ako se njemu sviđa, onda je i treba nositi", neki su od komentara na X-u.

Poor #PrinceWilliam is looking more like a homeless person with a scruffy face & greys in his rediculous beard than a homeless person! He's getting old so fast like his father! pic.twitter.com/htULqQdnqN

In My Opinion I like #PrinceWilliam #PrinceofWales beard but it seems some do not. I think if he likes it he should wear it. Many Royal men before him have. There are many things he cannot do, this is one he can. pic.twitter.com/KxlktkzN4J