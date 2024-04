Naš legendarni glazbenik prošetao je bez svoje 42 godine mlađe supruge, ali brzo si je našao ugodno društvo!

Miro Ungar prošetao je zagrebačkom špicom gdje je snimljen kako razgovara s plavokosom damom.

Pjevač Miro Ungar iskoristio je sunčani dan za šetnju zagrebačkom špicom, no bez svoje supruge Sare Ungar koje je inače od njega mlađa 42 godine.

86-godišnji Miro snimljen je kako priča s nepoznatom plavokosom damom, koja pomalo podsjeća na Saru, a u jednom je trenutku nabacio i svoj dobro poznati, šarmantni osmijeh.

Pjevač je inače u sretnom braku sa Sarom već 16 godina, a zajedno su ukupno 25 godina.

"Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona - a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati. I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak", izjavio je Miro jednom prilikom za IN Magazin.

Otkrio je Miro i osjeti li kad te 42 godine razlike ili im one ne predstavljaju problem.

"A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo", pojasnio je tada.

