Emotivna Minea javno se oprostila od ekipe iz snova: ''Na ovom putovanju bilo je i suza i smijeha, ali najviše ljubavi!''

Renata Končić Minea javno se pozdravila s kandidatima showa "Tvoja lice zvuči poznato" te im je na emotivan način zahvalila na svemu što su zajedno prošli tijekom sezone.

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea tijekom hit-showa "Tvoje lice zvuči poznato" pridobila je srca mnogih gledatelja, a svojim je modnim kombinacijama sve ostavljala bez daha.

Sada se javno oglasila na Instagramu zbog završetka spomenutog showa gdje je pozirala s natjecateljima.

"Dragi moji, svi redom... zaista je bilo zadovoljstvo upoznati vas i uživati sve ove tjedne u važim genijalnim transformacijama... Predivni ste i hvala vam na svemu! Na ovom putovanju bilo je i suza i smijeha, ali najviše ljubavi. Želim vam svu sreću ovoga svijeta i uživajte u svemu što jeste! Grlim vas sve", napisala je Minea na fotografiji.

Pobjednik ove sezone je Alen Bićević koji se u zadnjoj emisiji transformirao u Hanku Paldum.

Minea je, inače, za samu završnicu showa odabrala možda i najljepšu haljinu dosad. U finalu se pojavila u elegantnoj jarkocrvenoj haljini s izrezima na bokovima i velikim prorezom na donjem dijelu, u kojoj je istaknula svoju vitku liniju.

Minea nam je prije početka 8. sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato" otkrila i da je u posljednje dvije i pol godine smršavjela 20-ak kila, a evo i kao joj je to pošlo za rukom.

"To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", ispričala nam je.

