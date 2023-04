Za zvijezdom "Kumova" žene su oduvijek uzdisale, a evo kako se on nosi s laskavom titulom njihova miljenika

Naš populari glumac i zvijezda hit-serije "Kumovi" Milan Štrljić gostovao je u novoje epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat".

Glumac Milan Štrljić gostovao je u emisiji "Zdravlje na kvadrat", a inače to je jedno od njegovih rijetkih pojavljivanja takvog tipa jer baš nema naviku pristajati na ovakve stvari, što je i sam priznao.

“Pa da! Ne volim se producirati, rekao bih, bez razloga. Vaša emisija je zdravlje, a ja sam tu totalni amater", priznao je Milan na početku.

Milanu je danas 71 godina, a kroz uspješnu karijeru slovio je kao jedan od miljenika ženske publike.

“Nisam radio ništa ženama, ja sam radio svoj posao. Ako se dopalo to ženama tim bolje", zaključio je glumac.

Milan se vratio i u nešto dalju prošlost, pa se prisjetio svog prvog odlaska liječniku.

“Kad sam bio jako mali, imao sam neke probleme. Živio sam u Slavoniji pa čak zaglavio i u bolnicu, jer sam potonuo pod led. Bio sam živahno dijete i volio sam isprobavati nove stvari, a znate kad je zaleđeno a od klizaljki nema ožiljaka, e tamo sam se zaputio pa sam potonuo. Bilo je upala pluća, bilo je svega, ali evo me, gazim 72.", izjavio je Milan.

A kakvo mu je danas zdravlje?

“Hvala Bogu dobro, ne mogu se požaliti. Spavam super, miran sam, mogu pojesti. Spavam koliko treba i kad odlučim. Tu nemam taj problem. Danas se ljudi žale pa smeta im vrijeme, pa smeta mjesec. Meni ne smeta ništa”, otkrio je.

Evo i kako izgleda jedan njegov uobičajeni dan.

"Moj dan počinje u šest. I onda odem na Velesajam. Tamo snimamo “Kumove” i traje uvečer do sedam. I onda kad se dođe kući onda se mora uzeti tekst za sutra, naučiti sve za sutra. Onda je normalno da spavaš k’o beba. U međuvremenu se jede nešto s nogu, jede se na brzinu, ali stiže se sve”, zaključio je.

Milan je inače Dalmatinac rođen u Slavoniji, je li to onda slavonska spiza?

“Ne nije. Spiza je što se nađe, ali ono što volim, volim Mediteran. Volim ribu, riblju juhu, lešo stvari, blitvu. Sad ću otkriti jednu tajnu. Ja obožavam tripice, i to nije zdravo i meni žena to zabranjuje. Naravno, kako često putujem autom ona kaže: "Molim te stani negdje pojedi nešto da ne budeš gladan". Onda ja stanem. To je bilo prošle godine kad sam putovao starom cestom. Ja bi obično stao, naručio tripice. Ona se javi i pita: Što jedeš? Ja kažem evo jedem piletinu neku", otkrio je Milan.

A dođe li mu da kaže sami sebi: Sad ću se spakirati, odoh kod liječnika, provjerit ću zdravlje?

“Ne neću! Bolje ne. Što ako odem i saznam. Ma ne, jednostavno ne želim, jer nemam potrebu. Ide dobro. Nemam tlak. Znam da nemam. Da imam ja bih to valjda osjetio. Nema nikakvih problema”, zaključio je.

Priznaje i da lako nosi svoje godine.

“Uuu lagano. Ma što je to, super. Jednostavno nema se vremena za stariti. Radim puno i nemam vremena ni razmišljati o tome. Razmišljam o glumi, scenariju, tekstu, probe s kolegama. To je ono što meni zaokupi. A to kad me nešto žiga, pa žigne i drugoga, pa šta. Sad odmah za sitnicu trčati liječniku. Bitno je uredno ići zubaru”, smatra on.

Ima li neke rute, slobodnoga vremena za pješačiti, otići do Sljemena?

“Ne. Svaki slobodni trenutak koristim da odem u Split jer mi je supruga dolje. Onda kad dođem dolje, ona uzme stvar u svoje ruke. Ona kontrolira! Zini, ja samo zinem, a ona ubacuje”, otkrio je Milan.

Dok je bio mlađi, važio je, a važi i sad za jednog gospodina, a tad je važio za jednog šarmantnog, mladog, zgodnog čovjeka, za kojim su, već smo spomenuli, uzdisale dame. Je li se bavio nekakvim sportom?

“Jesam. Bavio sam se svim i svačim. Trenirao sam kao mlad nogomet, džudo, svašta sam radio. Ljubitelj sam nogometa, rerezentacije posebno. To je pitanje nacionalnog ponosa. To se mora podržavati. Drago mi je da imaju ovoliko uspjeha jer su stvarno fini momci. I Dalić to dobro drži", zaključio je.

Osjeti li da godine ipak čine svoje? Da neke stvari koje je mogao prije, više ne može?

“Iskreno! Ja sam optimist. I ja bih ujutro, svako jutro kad ustanem, ja skačem iz kreveta i pjevam. Onda mi počnu žena i sin govoriti: Pa kako možeš ujutro? E sad to radim rjeđe! To ustajanje više nije onako”, priznao je Milan.

Padne li mu na pamet ona rečenica koju smo slušali dok smo bili mlađi: Vidjet ćeš kad ti dođu godine kako je to, slušaj me!

“Padne mi, kako ne!”, priznao je.

Da imate tu moć biranja, koliko bi voljeli živjeti?

“Volio bih živjeti dok sam u snazi, dok sam pokretan. Ne bih volio biti nemoćan. To bude ponižavajuće, posebno za muškarca, ako si nemoćan. Ali dok si čovjek u snazi dotle treba živjeti, a nisam o brojevima razmišljao”, priznao je.

I za kraj, Milan je otkrio koliko voli život.

“Puno, puno! Svi valjda volimo život i lijepo je”, zaključio je popularni glumac.

