Naša pjevačica završila na hitnoj: "Nije prvi put, ali iznenadilo me i toliko je boljelo..."

Nika Antolos na Instagramu se požalila na zdravstveni problem koji ju je zadesio.

Jedna od članica grupe Feminnem Nika Antolos ispod nove objave na kojoj pozira u ogledalu ispričala je u kakvim se strašnim bolovima našla.

Naime, pjevačicu je uhvatila upala uha. To joj se nije dogodilo prvi puta, ali je bol bila najjača dosad.

"Ono kad si napokon u Splitu s curama, ali ne možeš van iz sobe jer puše, a ti imaš upalu uha. Sinoć sam bila na hitnoj u Splitu, dok još nije bilo strašno, ali po povratku u hotel me je do kraja zašilo. Toliko je boljelo da sam šetuckala dvorištem hotela do 4:00 kao kakva bijesna baba s kapuljačom i pričala sama sa sobom. Nije prvi put da imam upalu uha, no nakon stanke od tri godine, ova me je iznenadila", ispričala je pa objasnila koliko je bitno imati dobre ljude uz sebe.

"Ali kad je s tobom kroz sve to jedna neopisivo divna Splićanka koja te vozi te ostane s tobom do 2:30 na hitnoj, iako radi u šest, sve je itekako lakše. Sve u svemu, hoću reći, i u boli i u radosti, zadržite iste ljude. I još nešto, danas sam popila predivnu kavicu u hotelu, dok je paun šetao po dvorištu, fokus na lijepe stvari, pa sve boli utonu u 'jučer'."

U komentarima su joj pratitelji poslali mnoštvo podrške, ali i ispričali svoja iskustva s upalom uha.

Podsjetimo, Niki je prije 14 godina dijagnosticirana multipla skleroza, a ona kaže da se danas smatra izliječenom.

Prošle godine vratila se i pjevanju s grupom Feminnem, koja se ponovno okupila nakon deset godina.

