Naša glumica pokazala kako s 53 godine izgleda u badiću, a malo je reći da je sve zadivila, evo kako održava ovako fantastičnu figuru!

Mila Elegović objavila je na Instagramu fotografiju u badiću pa izmamila uzdahe svojih obožavatelja.

Naša glumica Mila Elegović uživa u ljetnim danima, a svoje je pratitelje na Instagramu počastila izdanjem u bikiniju u kojem je pokazala besprijekorno tijelo, ali i bujne obline.

53-godišnja Mila na fotografiji pozira u crno-bijelom badiću koji je naglasio njezin bogati dekolte i koji se našao u prvom planu.

"Prekrasna", "Savršena", Wooooow", komentirali su obožavatelji.

Glumica uvijek izaziva divljenje i svojim mladolikim izgledom, a u emisiji "Zdravlje na kvadrat" otkrila je i da je bila na tretmanima uljepšavanja.

"Mislim da je suludo lagati javnosti i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš ko nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado ili zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Ja koristim filere, ali nekako sve manje jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno", priznala je.

Tom je prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju i to je, recimo, predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, balansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, oko 51 kilograma. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju, u koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", ispričala je Mila.

