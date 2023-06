Naša glumica pohvalila se zavidnom figurom u 54. godini, no svu pažnju ukrali su atributi koje rado ističe!

Mila Elegović plijenila je poglede na jednom događaju u Zagrebu na kojem se pojavila u uskoj crnoj haljini.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica te pjevačica Mila Elegović (53) gdje god se pojavi ukrade svu pažnju.

Ništa drugačije nije bilo ni na partyju Welcome Summer koji je u Kazališnoj kavani Kavkaz u Zagrebu okupio brojna poznata lica.

Mila je iskakala iz mase u uskoj crnoj haljini koja je sjajno istaknula njezinu besprijekornu figuru, ali i raskošni dekolte kojim se često voli pohvaliti.

Glumica koja uvijek izaziva divljenje i svojim mladolikim izgledom, u emisiji Zdravlje na kvadrat otkrila je i da je bila na tretmanima uljepšavanja.

"Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k'o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado, niti zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje, jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno", priznale je.

Tom je prilikom ispričala i kako održava liniju.

"Ja inače imam inzulinsku rezistenciju, i to je ajmo reći predziđe dijabetesa, tako da jedem šest puta dnevno, izbalansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju, jer u koroni nisam više imala trenera, i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati", ispričala je Mila.