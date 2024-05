Proslavio se ulogom šašavog Kramera u kultnoj seriji, no jedan skandalozni ispad koštao ga je daljnje karijere, evo kako danas izgleda

Michael Richards prisjetio se rasističkog skandala koji je izazvao prije nekoliko godina, sad se za sve ponovno ispričao.

Glumac i stand-up komičar Michael Richards javnosti je najpoznatiji iz jedne od najpopularnijih serija svih vremena, "Seinfeld".

U seriji koja je 90-ih rušila rekorde gledanosti Michael je utjelovio mnogima omiljenog Cosma Kramera, šašavog prvog susjeda Jerryja Seinfelda.

Glumac se povukao iz javnosti nakon rasističkog skandala koji je nastao zbog njegova stand-up nastupa 2016. godine, tijekom kojeg je nekoliko puta upotrijebio uvredljivu riječ za Afroamerikance.

Tog događaja sad se ponovno prisjetio u intervjuu za časopis People i još jednom ispričao.

"Odmah mi je bilo žao čim sam to rekao na pozornici. Ne tražim povratak. Ljutnja je prava sila. Ali dogodilo se. Umjesto da pobjegnem od toga, pokušao sam učiti iz toga. Nije bilo lako", rekao je Richards.

"Nisam rasist. Nemam ništa protiv crnaca. Čovjek koji mi je rekao da nisam duhovit upravo je rekao ono što sam ja sebi govorio neko vrijeme. Osjećao sam se potišteno. Htio sam ga spustiti", dodao je.

Serija "Seinfeld", koja je obilježila jednu televizijsku eru, prestala se emitirati 1999. godine, a Michael je počeo raditi na novim NBC-jevim serijama. Dobio je čak i vlastitu emisiju "The Michael Richards Show", no ona nije uspjela ostvariti uspjeh poput "Seinfelda". Štoviše, njezino je emitiranje otkazano nakon samo nekoliko epizoda.

Sve to dovelo je do njegova konačnog povlačenja iz javnosti, no njegove zasluge i uspjeh koji je postigao tijekom karijere obilježili su povijest američke komedije.

Richards danas vrijeme najradije provodi u društvu supruge Beth Skipp i njihova sina Antonija. S Beth, koja je također glumica, u braku je od 2010. godine, a s bivšom suprugom Cathleen Lyons ima još i kćer Sophiju.

