Legendarni komičar Jerry Seinfeld pokazao svojeg sina, pohvalio se njegovom fotografijom povodom posebnog dana!

Evo kako izgleda sin poznatog svjetskog komičara Jerryja Seinfelda Julian Seinfeld, koji je proslavio svoj 20. rođendan.

Jerry Seinfeld poželio je svom sinu Julianu sretan 20. rođendan u objavi na Instagramu koju je postavila njegova supruga Jessice.

Jessica je podijelila više fotografija svojeg srednjeg djeteta kako bi obilježila njegov poseban dan.

''Toliko te volimo, Jules. Sretan posebni rođendan ove godine!!'' čestitao mu je tata, a mama je u čestitci nabrojila razne njegove pozitivne osobine.

''Tvoja predanost radu omogućuje ti da uravnotežiš veliko opterećenje na fakultetu s poslom koji voliš. Tvoj oštro podešeni BS detektor ne trpi nijednu budalu. Visoka moralna letvica koju si postavio onima oko sebe drži nas sve u redu'', pohvalila ga je.

''Mudro si izabrao svoje prijatelje i sve ih tretiraš kao obitelj. Ti si tako fenomenalno i prekrasno ljudsko biće. Tvoja dobrota je veličina, posebno u ovom današnjem svijetu. Volim te, sunce moje.''

Julian je pozirao u raskopčanoj košulji, a njegov torzo krasio je lanac oko vrata. Na licu je nosio crne sunčane naočale, a posebnu pozornost nekim pratiteljima ukrala je njegova kovrčava kosa.

Osim Juliana, par ima i kćer Sashu te sina Sheperda. Jerry i Jessica s djecom i danas žive u New Yorku, no o svojem privatnom životu ne odaju puno. Vjenčali su se prije 23 godine, a njihova ljubav započela je samo dva mjeseca nakon što se Jessica udala za svojeg prvog supruga Erica Nederlandea. Jerry je bio taj koji je prišao Jessici i navodno ju odmah oborio s nogu šalom koju je ispričao, a nije poznato je li ona tada znala tko je on, iako je iste godine emitirano finale njegove megapopularne serije "Seinfeld". Jerry ju je pozvao na spoj, a ona je pristala i ostalo je povijest.

Ljubav je planula odmah, a Jessica je kasnije tvrdila da je njezin prvi brak svakako bio osuđen na propast te da je razmišljala o razvodu i prije nego što je upoznala Jerryja.

Inače, Jerry je prema podacima iz 2022. godine najbogatiji komičar na svijetu i njegovo se bogatstvo procjenjuje na milijardu dolara.

