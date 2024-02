Glumac kultnih "Mućki" preminuo je u 88. godini, tužnu vijest javili su članovi obitelji: "Bio je pun ljubavi, smijeha i sreće"

Michael Jayston preminuo u 88. godini, prenose britanski mediji.

Britanski glumac i zvijezda kultne serije "Mućke" Michael Jayston preminuo je u 88. godini, prenosi BBC.

Vijest o Michaelovoj smrti potvrdila je agencija M&M Famous Faces.

"S velikom tugom njegova je obitelj zamolila da podijelimo vijest, Michael Jayston je nažalost preminuo jutros nakon kratke bolesti. Oni koji su poznavali Michaela znaju da je bio pun ljubavi, smijeha i sreće. Obožavao je susretati se sa svojim obožavateljima diljem svijeta. Njegova obitelj i prijatelji bi cijenili privatnost u ovo vrijeme", piše u njihovu priopćenju objavljenom na facebook stranici.

Michael je prema pisanju britanskih medija preminuo nakon kratke bolesti, a njegovo pojavljivanje u "Mućkama" i danas se pamti. On se pojavio u božićnoj epizodi 1996. godine pod nazivom "Time In Our Hands", glumio je oca Raquel Turner, Jamesa Turnere koji je pomogao braći Trotter da konačno postanu milijunaši.

James je osim u "Mućkama" zapažene uloge odigrao u drugim serijama i filmovima među kojima su bile "Nicholas And Alexandra", "Dr. Who", "A Bit Of A Do", "Tinker Tailor Soldier Spy", "Jane Eyre" i drugima.

