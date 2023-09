Miju Negovetić svi pamte kao djevojčicu s naočalama, a sada se ukrasila pirsinzima i tetovažama: ''Boljelo me, ali...''

Mia Negovetić pružila je svojim pratiteljima šansu da je pitaju što ih o njoj zanima, a mnoga pitanja bazirala su se na njezine pirsinge i tetovaže koji su potpuno promijenili imidž ove mlade pjevačice.

Pjevačicu Miju Negovetić mnogi još uvijek pamte kao djevojčicu nevjerojatnog glasa te dijete u mornarskoj haljinici koje je izvodilo himnu na svečanom mimohodu 2015. godine.

Međutim, od ranih početaka svoje karijere Mia se potpuno promijenila, a sada je svoje slobodno vrijeme iskoristila tako što je obožavateljima odgovarala na pitanja koja ih zanimaju o njoj. Najviše pitanja glasilo je upravo o tetovažama i pirsinzima koje je 20-godišnjakinja dosad napravila.

Otkrila je kako je prvu tetovažu radila na rebrima s 18 godina i da je crtanje boljelo.

Pokazala je i dvije tetovaže na desnoj ruci, na bedru lijeve noge i velikog leptira na gornjem dijelu leđa, iza vrata.

''Točan broj ne znam, ali imam cijelu lijevu ruku skoro cijelu popunjenu, a ići ću je dovršiti na jesen'', rekla je.

Pitali su je i je li bolio pirsing na nosu te koji joj je prvi. Prvi joj je bio na pupku i priznala da je pirsinzi nisu boljeli i da se o njima itekako treba brinuti.

Mnoge je zanimalo zašto se više ne želi prijaviti na Doru.

''Svi to shvaćaju kao nešto negativno kad kažem da neću više ići, ali ne kažem da je to zauvijek, jer ne mogu znati što će biti u budućnosti, nego to govorim za godinu, dvije, tri. Jako puno sam naučila o sebi u zadnje vrijeme, pogotovo od zadnje Dore na kojoj sam bila i trenutno mi je cilj napraviti svoj prvi album do kraja, imati nastupe, možda i turneju. Nikad mi nije bio životni cilj otići na Eurosong'', objasnila je.

A otkrila je i da živi s dečkom u stanu, ali nije htjela otkriti točno gdje.

Iako se dosta promijenila, većina javnosti i dalje ju zamišlja kao djevojčicu s naočalama.

"To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom na to da sam na sceni od 11 godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao curicu koja pjeva himnu", kazala je Mia jednom prilikom za IN magazin.

Ali to ju ne smeta već danas uživa u onome što voli raditi, pjevati i eksperimentirati sa svojim izgledom.

