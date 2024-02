Mia Kovačić o mladolikom izgledu i godinama: ''Možeš biti zahvalan da si uopće u poziciji da stariš, neki ni to ne dožive''

Mia Kovačić bila je gošća u emisiji Zdravlje na kvadrat proteklog vikenda.

Naša voditeljica Mia Kovačić, koju gledamo u In magazinu, stala je pred kamere kolege Dalibora Bosančića za emisiju Zdravlje na kvadrat i otkrila neke detalje o sebi koje o njoj nismo znali.

''Prekratka emisija za sve što bismo trebali reći, ali s obzirom da je zdravlje, ja volim tu temu uvijek'', rekla je Mia na početku razgovora.

Mia je tako potvrdila da uz buđenje svako jutro pije limunadu.

''Tako je da. Neki put čašu mlake vode da potakne rad crijeva, sve zbog zdravlja. Onda stavim nekad limun, nekad je to baš žešća limunada, a uz to uvijek ide i malo paste cbd-a, to su oni zdravi kanabidioli i to je nekako jako bitno jer to sve zapravo lužnato pa otkiseljuje organizam'', objasnila je Mia.

Koliko puta jede na dan?

''Generalno kao tri puta, ali zapravo se može dogoditi da je češće jer je to jako na sitno. Zato što je jako bitno da organizam nije nikad pregladan. Ja nekako imam već i prirodno taj moment što kasnije postanem gladna i zatvorim usta, do sedam navečer negdje'', govori Mia koja često dobiva komplimente da je jedna od najzgodnijih Hrvatica.

''Znaš što, hvala. Ja baš nešto ne čujem te komplimente, ali ti si mi kolega pa si mi prenio, ali meni je uvijek, zapravo, najbitnije to zdravlje, jer nekako računam ako je organizam i čovjek zdrav, kako mentalno tako i fizički, da se to nekako uspije vidjeti na tom nekakvom izgledu, ono što uvijek ljudi percipiraju.''.

Mia je ljubiteljica prirode i životinja i svoj mir pronalazi u tišini.

''Jesam! Ne mogu reći u potpunoj tišini. Jako volim, ako je to šuma, a vrlo često je to šuma, onda tamo nema tišine kao takve. Znaš ono, osjetiš i taj vjetar, i nekakve ptice, djetliće. Pogotovo recimo odeš u Maksimir uvijek je neki djetlić, uvijek je neka vrana kao sada, tako da to je taj zvuk koji mene veseli i opušta'',kaže Mia.

Mia je u In magazinu 15 godina.

''Evo taman smo proslavili 15 godina emisije i moram reći da sam jako ponosna na te rezultate jer malo tko opstaje u našem svijetu koji nije baš tako lagan''.

Kako se nosi sa stresom koje u njenom poslu donose određene situacije.

''U životu, ne samo u našem poslu, već generalno je dosta bitan balans, što znači da ti taj balans omogućava da budeš i u nekakvim bučnim atmosferama i u miru. I puno posla i dosta odmora, tako da balansiraš sa svime što ti život daje'', smatra.

Mia u slobodno vrijeme puno trenira.

''Idem na pilates, idem i na jogu, idem i na ples na štangi, ali nekako kor svega mi je taj pilates koji je zapravo najprirodniji za tijelo'', kaže Mia.

Kako se nosi sa starenjem i godinama?

''Prvo, možeš biti zahvalan da si uopće u poziciji da stariš! Neki ni to ne dožive. Drugo, ja sam ponosna na svoje godine, ja svoje godine ne skrivam! One pokazuju koliko sam mudrija, koliko sam više prošla i koliko sam naučila. Mislim da nekako treba dopustiti taj prirodni proces starenja'', kaže.

Kako se nosi s tim da se ženama zamjera zašto nisu zategnute, nemaju podignute i veće grudi, a muškarcima je to dopušteno, oni mogu biti sjedi, imati bore...

''A to će uvijek tako biti! Jednostavno, ipak je u masu situacija malo muškiji svijet'', zaključila je Mia.

Koliko je zrelija i svjesnija svoje zrelosti u odnosu, recimo, na proteklih deset godina?

''Svjesnija sam, zrelija sam i stalno se mijenjam. Ali ono što najviše primijetim je taj jedan smiraj koji ti ta zrelost donosi'', kaže.

Ima li nekih fobija?

''Mene, evo otvoreno možemo, bez da ulazimo u neke detalje, ja sam u životu imala tri velike operacije i mislim da te takve životne situacije natjeraju da ulaziš u nešto što je ljudima i strah, i neizvjesnost, itd. Naprosto naučiš se nositi s tim što ti život nosi, tako da te fobije samo nestanu. Mislim da je najbitnije u životu da ljudi sebe, bilo kroz bolest, bilo kroz situacije, ne doživljavaju kao žrtvu. Jako puno vidim kako ljudi uživaju zapravo biti u toj ulozi žrtve, paćenika. Meni je teško, meni je ovo, meni je ono. Jednostavno možeš odlučiti da to nisi'', kaže Mia.

Kako se nosi s ljudima koji glumataju? Recimo kad joj se predstavljaju u nekom svjetlu u kojem nisu takvi pred kamerama?

''Ima toga često. To moraš priznati. Nije na meni da se nešto nosim s tim. Ako recimo nekog trebam za posao, i on glumata, ili neće, onda odlučim je li ga trebam za to nešto ili jednostavno mogu bez njega? Ako ga baš trebam, ili dogodi ti se da u emisiji jedan na jedan i on je takav, naprosto skužiš da je to nečija obrambena situacija. I sad! Možda je prebolno malo previše zadirati u to, pa ostaviš poštovanje prema toj osobi, a ako baš kreneš i možda dotakneš nešto što trigerira čovjeka, onda moraš priznati to je dobar televizijski trenutak. Ali, s tim se isto ti moraš nositi kao što se i ta osoba mora nositi. Svi ljudi idu kroz život i glumataju. Oni se isto moraju nositi s trenutkom da možda netko raskrinka, ili kako se kaže, prstom u ranu pogodi.”

Planira li napraviti nekakve zahvate, estetske, na sebi?

''Gle! Kad ljudi dođu u dodir s ozbiljnim zdravstvenim situacijama onda shvate koliko to estetsko zaista nije ni nužno ni bitno, niti presudno. Ono što doista jest bitno, bitno je biti zdrav. To po meni znači da ja ne stavljam sve i svašta po sebi, oko sebe, u sebe, itd. Meni taj estetski element kod ljudi dosta često zna djelovati kao neka krinka. U smislu, nisu sretni, nisu zadovoljni, nisu ostvareni i onda idu prčkati po nečemu, ako pričamo konkretno lice ili takvi estetski zahvati. Ali zapravo ta nekakva tuga i praznina što su tu postoji i dalje'', smatra Mia.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Alen Đuras o izgledu i karijeri: ''Čime se god bavio u životu, treba se brinuti o svom zdravlju''

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Fabijan Pavao Medvešek otkrio koji je njegov najveći strah: ''To mi je najgora moguća stvar koju sam shvatio da moram raditi kao čovjek na zemlji''