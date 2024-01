Alen Đuras o izgledu i karijeri: ''Čime se god bavio u životu, treba se brinuti o svom zdravlju''

Alen Đuras bio je jedan u nizu gostiju u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Alen Đuras u emisiji Zdravlje na kvadrat posljednji je put gostovao prije dvije godine.

''Svašta se dogodilo! Ušao sam u klub 30 prošle godine. Posložio sam si nekako stvari što se tiče života i zdravlja, ali i svega, i mogu ti reći da sam sad u dobroj formi'', otkrio je našem voditelju Daliboru Bosančiću, nakon čega su se i prisjetili Alenove forme prije dvije godine.

''Gornji dio mi je bio jači, a nisam mogao uz sve ni dva čučnja napraviti, doslovno. Možda će zvučati glupo, ali dok sam bio u dvadesetima, uvijek sam govorio sebi – još se mogu zezati. Čim sam napunio 30, neki mi se sklop u glavi promijenio. OK, sad više nemam vremena za zezanciju, moram se ozbiljno uhvatiti svega. Znači, ujutro ti se istegnem 5 minuta, ništa specijalno, vježbe disanja i hladan tuš. Nema te kave koja će te tako probuditi'', kaže.

Kako se nosi s tim da uz njegovu karijeru treba ići i dobar izgled?

''Čime se god bavio u životu, treba se brinuti o svom zdravlju i svom izgledu i sad više radim na tome. Idem pet puta tjedno u teretanu kad uspijem, kad ne, minimalno tri puta. Sve u svemu, to je samo bolji benefit čim god se bavio'', kaže.

Izlazi li iz svojih postupaka koje radi zreliji i jači?

''Definitivno! Što god radio u životu, ako ubaciš svoje vrijeme u nešto, dobivaš. Počeo sam u posljednjih godinu dana dosta čitati. Čitam o biznisu, glazbi. Postajem zreliji!'' kaže.

Koja mu je životna, a koja poslovna filozofija?

''Životna je: Budi sretan i radi nešto sa srcem. Što god radio u životu. Poslovno: Uvijek budi na vrijeme, budi korektan, pošten, i sve će ti se vratiti'', kaže.

Što mu tjera adrenalin u žile?

''Ciljevi koje si zadam na početku godine. Npr. ove sam godine rekao, želim napraviti veliki koncert na kraju godine i želim izbaciti album. I to me sad vuče da radim, radim, i radim da bih ostvario svoj cilj'', kaže.

Koliko je samokritičan?

''Auuu, i previše! Kad nešto odradim, ne mogu se gledati, ne mogu ti to opisati. Kad gledam nešto, mislim da su svi super, a da sam ja ono – a što, vidi me. Doslovce gledam svake sitnice, npr. vidi kako hodam. Zamaram se nekim glupostima. Nije to nešto što utječe na mene u smislu da nisam samouvjeren, već samo samokritičnost na kraju'', kaže.

A koliko je samouvjeren?

''Dosta jesam i uvijek pazim na te detalje. Gledam da uvijek poboljšam samoga sebe.''

Koliko je svjestan svoga izgleda i je li zadovoljan svojim izgledom i pojavnošću?

''Neke bih stvari promijenio, tipa nos, imam malu kvrgu. Nije to nešto što meni smeta, ali bih ga promijenio jer imam tu devijaciju koja mi smeta čak i dok pjevam. No uvijek idem k tome da što bolje izgledam. Zasad sam super'', kaže.

Kakav mu je stupanj emotivne inteligencije, kakva mu je empatija i samokontrola?

''Emotivna inteligencija nešto je za što su neki zakinuti, a neki je imaju previše. Mislim da sam ja lik koji je jako emotivna osoba i jako me pogađaju neke stvari, npr. neke priče iz pjesama. Nekako se emocionalno povežem s tim, osjećam te stvari'', priznaje.

Je li onda on čovjek koji je zaljubljive prirode?

''Jesam, da.''

Je li sretno ili nesretno?

''Sretno! Gle, sve sigurno krene nabolje ako imaš osobu kraj sebe koja te poštuje, koja te voli i vjeruje ti'', zaključio je Alen.

Za sam kraj, je li zdravlje dobro? Paziš li na prehranu? Nešto si smršavio od zadnjeg puta kada smo se vidjeli.

''Ma čuj, to mi svi kažu. Jesam imao koju kilu više. Tu sam negdje oko 90 kg. Možda sam prošli put imao oko 93, 94'.'

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

