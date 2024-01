Fabijan Pavao Medvešek otkrio koji je njegov najveći strah: ''To mi je najgora moguća stvar koju sam shvatio da moram raditi kao čovjek na zemlji''

Fabijan Pavao Medvešek u emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' otkrio je poneki detalj o sebi koji o njemu dosadn nismo znali.

Fabijan Pavao Medvešek raspričao se o detaljima svog života u emisiji ''Zdravlje na kvadrat''.

Za početak je našeg voditelja zanimalo je li kad je bio mali želio biti pilot, vatrogasac ili liječnik?

''Zanimljivo, htio sam u isto vrijeme biti glumac, ali i pilot. S pilotom se nisam susreo ni u jednom trenutku, čak ni p od pilota, dok glumac evo zbog moje obitelji i situacije je bilo dosta prisutno od malih nogu, tako da se to pretočilo u moje zanimanje'', otkrio je Fabijan.

Je li se bojao liječnika kao dijete?

''Naravno! Tko se nije bojao doktora ja ne znam. Meni je cjepivo najgora moguća stvar koju sam shvatio da moram raditi kao čovjek na zemlji'', otkrio je.

''Igle sam se bojao. Bojim se i dan danas. Ja vadim krv jednom u deset godina. To se tako kaže'', dodao je Fabijan koji se u slobodno vrijeme bavi sportom, između ostalog i ronjenjem.

''To je ronjenje s bocama, odnosno roniš sa zrakom koji nosiš u bocama. Na dah sam nešto ronio ranije jer sam volio loviti ribu. S bocama sam počeo prije par godina'', otkrio je.

Uz to voli i bicikliranje.

''Da, bicikl je, od kad sam postao samostalan čovjek, moja glavna vrsta prijevoza. Ja sam biciklom cijelo ljeto i cijelu zimu išao kud god sam mogao ići. Uvijek bih tražio gdje bih ga mogao vezati'', priča.

Strastveni je ljubitelj vježbanja i teretane?

''Ja jako volim vježbati, ali zadnjih dva mjeseca stvarno nisam ništa vježbao tako da nemojte baš vjerovati svemu što vidite na Instagramu. Baš mi se dogodilo zadnjih mjesec i pol, bio sam bolestan, nisam nastavio s vježbanjem, ali evo vraćam se'', priznao je.

Koliko mu je bitan sport?

''Sport mi je jako bitan jer sam shvatio da fizičko zdravlje ima veze s mentalnim i tko god nije to probao i stvarno si dao nekakav period da dobije nekakvu naviku, da osjeti promjenu na tijelu, nije to svjedočio'', kaže.

Kad bi trebao poručiti ljudima kojim se sportom baviti, što bi im rekao?

''Tražio sam način treniranja da mi bude što dostupniji u svakom trenutku i zapravo treniram vani u parkovima. To su treninzi od 10, 15 minuta, sat, ovisno koliko imam vremena. Čak sam znao s probe, spustiti stvari, napraviti trening i otići doma. I tako barem dva puta tjedno. Tako savjetujem ljudima da nađu nešto izvedivo, nešto što ne oduzima puno vremena u danu, da se ne moraju puno spremati, dolaziti u teretanu, parkirati auto. Ako nemaju naviku lako će pasti s tog vlaka'', smatra.

A sportovi koje prati su?

''Gledam repku, volim boks, UFC''.

Kako se hrani? Broji li kalorije, ugljikohidrate, proteine?

''Genetski moram priznati da imam jako povoljnu situaciju što se tiče dobivanja mase. S jedne strane je jako dobro, s druge jako loše, budući da se osjećam debelo otkad znam za sebe'', kaže te dodaje.

''To je neka borba u glavi jer jako volim jesti. Onda sam tražio način kako mogu jesti bez da se previše ne opterećujem s kalorijama jer to je neodrživ način života za mnoge. I onda sam shvatio. Hranim se jednom dnevno. Jedem jedan obrok između 3 i 5 i to je moj doručak, ručak i večera.”

Što zna kuhati?

''Poznajem jednostavniju kuhinju i volim se nekad susresti s nekim izazovnijim stvarima. Nisam veliki kuhar. Znam pročitati recept i probati to napraviti. Meso i povrće kuham najčešće'', kaže.

''S mojim zdravljem je sve ok, osim što se plašim injekcije. Liječnici mi nisu baš najdraži. Poznajem ljude koji su doktori ali su mi samo ovako privatno dragi. Kad moram ići liječniku idem, ako ne moram, ne idem'', priznaje.

Fabijan je veliki ljubitelj prirode.

''Apsolutni san mi je preseliti se negdje u prirodu i maknuti se iz grada. Stvarno volim grad, pogotovu Zagreb, to je moj grad, ali san je nekako imati posao ovdje ali živjeti 20-tak kilometara od Zagreba i raditi posao da nisi samo na cesti. Da imaš neki život tamo, ali i tu'', kaže.

Veliki je ljubitelj i životinja.

''O da, veliki ljubitelj životinja. Jako volim pse, imam psa, obožavam pse. Volim ih. Životinje su prekrasne'', kaže.

Kad bi kao javna osoba trebao dati savjet, ljudi živite zdravo, kakav bi to savjet bio?

''Imam savjet jer sam razmišljao o tome kako nekom tko nema nikakve navike pomoći. Ako ima na umu i želi nešto promijeniti, nek promijeni jednu stvar. Jednu najmanju moguću stvar. Nek je proba tako promijenjenu zadržati što dulje može. Kad shvati da tu najmanju stvar, a sad govorimo da izbaci jedno jelo, ili bilo što što misli da je njemu nezdravo, i kad to savlada neka vidi koliko mu je bolje, i neka opet proba izbaciti nešto najmanje na svijetu. Nikako ne izbacivati puno stvari odjednom, jer to je neodrživo i nikada nikom nije uspjelo'', poručio je Fabijan.

