Boris Jokić kakvog dosad još niste vidjeli: Progovorio je o supruzi i djeci, a otkrio je i odakle crpi svoj vječni optimizam!

Diplomirao je psihologiju. Obožava igrati košarku, sportski je aktivan i pun optimizma. Gdje ga pronalazi i misli li da u školama treba uvesti zdravstveni odgoj? U emisiji Zdravlju na kvadrat pogledajte Borisa Jokića kakvog dosad niste vidjeli!

Boris Jokić gost je nove epizode emisije Nove TV Zdravlje na kvadrat.

U emisiji je podijelio neke detalje o sebi o kojima inače ne govori kada nastupa javno, a za početak je otkrio kakvo mu je zdravlje.

"Zdravlje je relativno dobro s obzirom na godine", rekao je, pa je istaknuo da ima 47 godina.

"Mogu reći da sam zadovoljan, nisam siguran što bi drugi rekli, ali dobro", dodao je.

A koja je njegova tajna - zdrava prehrana, redovita tjelovježba, geni ili nešto četvrto?

"Sve to igra ulogu u tome kakvo je zdravlje pojedinca. Ja bih rekao da je za mene najvažnija odluka ta da svaki dan idem na posao biciklom. Naime, Zagreb je takav grad da je u potpunosti ravan, a tih 15-ak kilometara dnevno ipak nešto je, a onda usto igram i košarku", ispričao je.

Otkrio je i da je visok 189 centimetara i da ima oko 95 kila.

Evo i kakva mu je prehrana.

"Trudim se hraniti što raznovrsnije. Smatram zapravo ako kombiniraš tradicionalnu prehranu sa zdravim namirnicama da je to ok. Što raznovrsnije to bolje", kaže Boris.

"Kad govorimo o prehrani, trudim se jest što više povrća i voća", ističe.

Dotaknuo se i nedostatka zdravstvenog odgoja u školama.

"Ne mora nužno biti predmet, ali sigurno u školi, na fakultetu i u vrtiću, bi trebalo podučavati mlade ljude o zdravlju i o različitim aspektima zdravlja. U polariziranom društvu, kakva je Hrvatska, kada govorimo i zdravstvenom odgoju ili o zdravlju kao takvom, obično prvo odmah dođe seksualni odgoj, spolno zdravlje i tako dalje. Međutim, zdravlje je puno, puno širi pojam. Kada bismo mi klince od prve godine naučili tome što je zdrava prehrana, kako se zapravo hrani, koja je važnost pokreta i fizičke aktivnosti, kakva je veza između fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja, kada bi to sve na neki način njegovali od prvog razreda osnovne škole, ova zemlja bi bila puno bolja zemlja", smatra Jokić.

Hrvatsko je zatim usporedio i sa zemljama koje uspješno godinama provode zdravstveni odgoj u školama i time ostvaruju velike uštede u zdravstvenom sustavu

"Kad govorimo o hrvatskom društvu i kad se govori o zdravim navikama, malo tko shvaća da je to ogromna ušteda", napominje.

Evo kako bi Boris savjetovao svoju djecu

"Rekao bih im da je najvažnija stvar zapravo ravnoteža i da u toj ravnoteži trebaju biti kritični prema svim stvarima koje su oko njih", ističe.

Boris kaže i da nije pušač, ali alkohol konzumira.

"Popijem pivo, bilo bi krivo da kažem da ne pijem alkohol, ali cigarete nikada. Mislim da mnogo ljudi koji puše danas žali zato što su propušili", smatra.

A bi li mogao zamijeniti svoj život u gradu životom na selu?

"Mislim da bi, bez ikakvih problema", govori i dodaje: "Volim raditi po zemlji".

To ga je podsjetilo i na još nešto što smatra da je problematično s hrvatskom školom , a to je što se djecu ne uči raditi u prirodi.

Od sportova najviše gleda košarku, a priznao je da sve manje gleda nogomet. Prati i skijanje, ponajviše zbog supruge.

"Moja supruga je Kanađanka, nema veze s Hrvatskom, i to je sa zapadnog dijela Kanade, gdje svi skijaju. Ona je sa Rocky Mountainsa. Ona i djeca obožavaju skijanje, a ja sam antitalent za taj sport“, priznaje.

Zatim je uputio i poruku mladim ljudima koji trebaju skrbiti o svojem zdravlju

"Ja mislim da mladim ljudima treba reći da je najvažnija u životu ravnoteža i da se ta ravnoteža postiže time da ste u životu, što se tiče zdravlja, fizički aktivni i da uz fizičku aktivnost i zdravu prehran , doprinesete i to da se dobro družite, da ste socijalno zdravi, onda će zapravo i vaše mentalno i fizičko zdravlje biti puno, puno bolje. Činjenica da živimo u jednom ubrzanom vremenu ne znači da kao pojedinci, kao skupine i kao društvo ne možemo biti bolji", poručuje.

Za kraj je otkrio i gdje crpi svoj vječni optimizam.

"Svaki moj kontakt s ljudima ispunjujem pozitivnim. Ako se usmjeriš na pozitivne stvari, a one su svuda oko nas, ja mislim da nema razloga biti negativan, da čovjek može biti pozitivan u vezi sadašnjosti. A moje iskustvo udruživanja i rada s drugima je takvo da je uvijek više ispunjeno pozitivnijim, nego negativnim stvarima. Život ima negativne strane, ali pozitivno je prevladavajuće", zaključio je Boris.

