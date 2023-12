Vanja Horvat otkrila je gdje pronalazi svoj mir, uz ovaj sport teško biste ju povezali: ''To mi je u krvi!''

Gošća u novoj epizodi emisije ''Zdravlje na kvadrat'' je Vanja Horvat, uspješna hrvatska poduzetnica koja je našem Daliboru Bosančiću otkrila i neke detalje koje o njoj nitko ne zna.

Vanja Horvat gošća je nove epizode emisije ''Zdravlje na kvadrat'', a za kamere Nove TV otkrila je ponešto o svom privatnom životu, ali i zdravlju i fizičkim aktivnostima.

Hrvatska javnost zna ju kao vrlo poduzetnu ženu, ali ona samu sebe teško može opisati.

''Vrlo teško bih se opisala, ali recimo žena 300 na sat od jutra do sutra. Emotivna, radišna, odgovorna, lojalna, ali bolje da drugi govore o meni.''

Vanja je, inače, diplomirana stomatologinja.

''Tako je! Završila sam stomatologiju, ali eto spletom okolnosti nisam se bavila stomatologijom nego sam krenula jednim drugim pravcem.''

Otkrila je da voli jahati konje.

''Cijela moja familija je sportska i ja sam od malih nogu živjela sportski život, i kroz rukomet naučila sam da je sport izuzetno bitan. Međutim, jahanje je meni uvijek bilo u srcu tako da sam do dan danas nastavila biti strastvena jahačica. Svako jutro odlazim na hipodrom i jašem, tako da mi je sport u krvi.”

Na natjecanjima je dobila brojne medalje, ali i svašta ponešto, kaže, a osim konja još joj je jedna vrsta životinja prirasla srcu.

''Moja najveća ljubav su konji i psi. Inače jedna emocija koju ja imam prema tim bićima jednostavno ne mogu je opisati. To se ne da s ničim mjeriti.''

Da ju netko pita bi li radije išla u šetnju na špicu ili na hipodrom, kaže:

''Ja mislim da me netko vidi na špici da bi rekao da mi nije dobro. Doslovce tako. Nikad nisam išla na to, i to je van mojih interesa. Obožavam hipodrom i tamo je moja špica glavna, subotom, nedjeljom, svakim danom. To je jednostavno neusporedivo.''

Mediji o njoj pišu da je najseksi Hrvatica, a ona o tome skromno govori:

''Jaooo, svašta su napisali mediji, tako da za njihove komentare stvarno mislim da nemam komentara.''

Godi li joj kad nešto pročita o sebi?

''Ja kad to vidim, kao ono ''sexy baka'', ja doista mislim kao da se netko šali. Samo bi to komentirala. Neshvatljivo mi je da netko u mojim godinama, osim da sam baka, na što sam ponosna jer malu Viticu obožavam, to ''sexy baka'', to je dobra šala!''

Mnogi o njoj odmah imaju predrasude da je na sebi imala brojne estetske korekcije, a evo što je od toga i istina.

''Kada ste sa životinjama u prirodi ne treba mi to i ti zahvati meni nisu prirodni. Ja odem rijetko. Zaista se moram natjerati i tu sam dosta neredovita. Odem na nešto što je prirodno. Taj PRP tretman je tretman na koji odem, ali sve drugo je meni užasna tlaka.''

No, u jednoj stvari je itekako ustrajna.

''Za razliku ovog održavanja ljepote i tretmana gdje sam neredovita, ovdje sam stvarno redovita! Vježbam svaki dan. Svako jutro sam u 07:45 na hipodromu, na konju. To je sport kojim se bavim redovito. Ne mogu bez toga. Ako zbog nekog sastanka, ili iz nekog razloga preskočim tu jutarnju rutinu, onda je navečer teretana, vježba se, isteže se. To mi je u krvi, ne mogu bez toga, ne mogu bez sporta i na taj način dobivam kondiciju.''

Pazi li na prehranu?

''Jako pazim na prehranu. Postoje tu gumeni bomboni koje si nekad prošvercam, to je neka strast. Međutim, od jutra, od šest sati cijedim sokove, blendam. Uvijek si u ured ponesem smoothie, sokove. Jako pazim, generalno, što unosim u organizam jer danas je veliki izazov sačuvati zdravlje.''

A voli li kuhati i kako kuha?

''To bi trebali reći svi drugi oko mene. Jednom sam dobila fenomenalan komentar. Složila sam grah na koji sam stvarno ponosna, a inače sve kuham, i rekla mi je moja dobra prijateljica. ''Znaš kaj! Umjesto graha to bi se trebalo nazivati Vanja.'' Ma ja rekoh, ma nemoj mi reći. Kuham mogu reći dobro i volim isprobavati različita jela. Volim jesti jako. Naravno, sve više moram paziti što jedem i u kojim količinama, ali prehrana mi je izuzetno bitna i u njoj uživam.''

Vanja je ranoranioc, a za ovako dobar izgled zaslužan je i dobar san.

''Ustajem u šest, isti tren kad zazvoni mobitel, ali isto tako ugasim se negdje oko 9, pola 10 navečer, u nadi kako ćemo gledati neki film, međutim to traje maksimalno 15 minuta i zaspem.''

Pita li se kako će izgledati za 10, 15 godina?

''Ne plašim se starosti, ali htjela bih da tu negdje već stanem. Dosta je to s godinama da idu. Ali sve u svoje vrijeme. Prihvaćam svaku situaciju kakva je, tako da ću sigurno prihvatiti bore. Jedino ne znam kako ću prihvatiti da neću moći jahati. Ne daj Bože da me nešto uklješti samo se toga bojim. Više i od izgleda i od bilo čega.''

Malo o zdravlju.

''Zdravlje je dobro, redovito ja sve to kontroliram. Vađenje krvi, pregledi, kontrole. Vodim brigu. I kako sam rekla, mislim da je ta prehrana vrlo važna, odnosno najbitnija danas da bi se sačuvalo zdravlje.''

Ima li recept kako izgledati kao Vanja Horvat?

''Shvaćajte sve sa šalom, osmijehom, jer sve to što dubinski proživljavate ostavlja velike tragove i na zdravlje i na izgled. Moj je recept da se u bilo kojoj situaciji čovjek treba nositi s njom i jednostavno na pozitivan način sagledavati cijeli život.''