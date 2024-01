Splitska fitness senzacija otkriva kako dovesti tijelo i zdravlje u harmoniju nakon blagdana!

U blagdanskom vremenu koje je iza nas, mnogi su si dali oduška kada je u pitanju prehrana. Dolaskom prvog mjeseca stiže i vječno pitanje – Stati na vagu ili ipak još malo pričekati? No ono što je sigurno, jest da se trebamo pokrenuti kako bismo tijelu dali vremena da se odvikne od pretjerane hrane i pića. Pomoć smo potražili kod fitness trenerice Renate Lovrinčević Buljan koja je za In magazin otkrila kako je najbolje krenuti vježbati. Je li si i ova bivša miss Universe Hrvatske dala oduška tijekom blagdana saznao je naš Hrvoje Krolo.

Blagdansko vrijeme Renati Lovrinčević Buljan najdraže je doba u godini. Osim što tada uspori svoj poslovni tempo, više vremena provodi uz obitelj i prijatelje, a to znači i veći unos hrane. No to, ovu fitness trenericu ne zabrinjava previše.



''Ne volim stvarati paniku tamo gdje je ne treba biti. Blagdani su da blagujemo, uživamo više nego inače. Ja nisam ljubitelj kalorija. Jednostavno nisam taj tip i ne promoviram taj stil života. Kakva sam za stolom? Za stolom sam kao i u poslu. Pretjerana, ali sa srcem. Kad radim, radim puno, kad jedem jedem s guštom samo pazim da je to kvalitetna kuhana hrana, a ne neka gotova'', govori Renata.



Sam pogleda na ovu bivšu Miss Universe Hrvatske dovoljan je da nam potvrdi Renatine rečenice, kako tijelo itekako pamti. Nakon što si damo oduška s unosom više hrane, kada se tijelo pokrene, brzo izgubimo ono što smo pojeli. I ona sama ima svoje favorite koje i ove blagdane nije zaobišla.



''Sarma, pašticada i njoke, orahnjača, makovnjača, francuska salata, tuna pašteta i domaći kruh je li imamo još vremena, oćemo stati. Velim se posvetiti izradi hrane i jesti kvalitetno, a kvalitetno je ono što izradimo sami'', kaže.



Brzi rezovi u ničemu ne donose dobro, naglašava Renata. Tako da je dobro ići postupno. No postoje trikovi uz koje nam to može biti jednostavnije.



''Više tekućine, vode u koju nakapamo malo limuna, netko više, netko manje ovisno kakav imate želudac. A za slatke tipove koji su se navukli preporučim čaj koji je zaslađen s medom, limun i zrno soli. Tako da u svoj ured, na posao ponesu taj zdravi napitak i lagano se odviknu od slatkarije koju su naučili ovih dana jesti'', govori.



Polagano se treba vratiti i aktivnostima koje će pokrenuti naše tijelo. Ne treba odmah uskočiti u pretjeranu tjelovježbu, već lagano tijelo aktivirati, ali napominje Renata, uvijek je bolje iz savjete stručnjaka.



''Ovi koji ne odlaze u teretane, trčanje, bicikli, rolanje, ali i neke druge aktivnosti. Sad je vrijeme skijanja i to je dobar početak. Ja idem sutra na skijanje nema bolje od aktivnog odmora. Kad se vratim sve će bit na nanovo haha Duge šetnje, provesti što više na čistom zraku'', kaže.



Mnogo je i vježbi koje se mogu raditi unutar vlastita 4 zida i za to Renata nudi rješenje, jer njezini treninzi se mogu odraditi bilo gdje i bilo kada. Uz pravi odabir namirnica brže se dolazi do cilja.

''Obilje povrća, mesa, jaja, mladih sireva – to je neka osnova. Treba biti zadovoljena piramida i ne treba ništa isključiti skroz. Sve što je rigorozno ne traje mnogo, a može poremetiti i neke metaboličke procese u organizmu. I nije problem u hrani, najčešće je problem u ne aktivnosti'', preporučila je.



Renata možemo reći doslovno živi sport. Uz nju i supruga, sinovi su također krenuli u tom pravcu. Oboje su nogometaši, a stariji Borna već niže velike uspjehe s nogometnim klubom Hajduk.



''Tata je vojnik koji isto vodi sportski život tako da je cijela familija u tom načinu života koji volimo i gdje nas prati jedna velika aktivnost koja nam godi i daje zdravlje da nas služi i baš smo zadovoljni'', zaključila je Renata.



A zadovoljan može biti svatko tko tako odluči. Nova godina je na samom početku, a na nama je da je napravimo najboljom dosad.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.