Mia Dimšić plijenila je poglede na zagrebačkoj špici zbog minice u kojoj su do izražaja došle njene noge!

Mia Dimšić ovogvikenda prošetala je zagrebačkom špicom i plijenila poglede svojim modnim izdanjem.

Pjevačica Mia Dimšić jedna je od brojnih poznatih koji su se ove subote našli na zagrebačkoj špici.

Prošetala je u crnom kompletu s bijelim prugama koji se sastojao od sakoa i minice, a na to je kombinirala bijeli top.

Odmah su u oči upadale njezine prezgodne noge. Kosu je raspustila i ukovrčala, a na očima je imala sunčane naočale. Pozirala je nasmiješeno pred tamošnjim fotografima.

Miaje sigurna u sebe i svoj izgled, pa se nimalo ne obazire na pitanja i komentare koji joj se upućuju, a nedavno je jednoj pratiteljici na TikToku ovako odgovorila kad su njezini zubi u pitanju.

"Ne, neću nikad mijenjat svoje zube, zato što ih volim i zato što su lijepi meni, a ako nisu lijepi drugima iskreno boli me briga", poručila je u videu.

"Kroz ovaj video sam baš htjela provući s ciljem tu misao, da mislim da nikad ne trebate mijenjat nešto na sebi samo zato što vas okolina uvjerava da to iz bilo kojeg razloga ne valja. Mislim da uvijek treba slijedit sebe i svoj osjećaj, i sebi bit na prvom mjestu. Druga stvar, ništa manje važna, je da isto tako mislim da nije baš ni lijepo ni pristojno ovakve stvari govorit drugim ljudima i da se svi moramo zajedno potrudit da društvene mreže prije svega budu mjesto za humor, zabavu, neopterećenost, poštivanje drugih i ljubav, a ne neko mjesto za kojekakve frustracije i ventiliranje istih", zaključila je Mia.

O svojim zubima govorila je i ranije u IN Magazinu.

"Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi i to želi riješiti, ja nemam ništa protiv toga, ali ako ti na sebi ne vidiš problem, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama", kazala je Mia, koja je 2022. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Guilty Pleasure".

