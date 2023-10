Prizor Maje Šuput u ovoj pozi podsjetio je na kultnu scenu sa Sharon Stone u filmu ''Sirove strasti'': ''Haljina je top!''

Maja Šuput otkrila je pratiteljima kako već zadnja dva dana ima gaže na svadbama te se nije stigla ni odmoriti od toliko posla.

Pjevačica Maja Šuput javila se iz svadbene sale, dok je odmarala u pauzi od nastupanja.

Pozirala je sjedeći na stolici u elegantnoj rozoj haljini s dubokim prorezom koji je svu pažnju usmjerio na njezine vitke noge, a poza u kojoj se našla sve je podsjetila na kultnikadar sa Sharon Stone iz filma ''Sirove strasti''.

S osmijehom na licu otkrila je kako joj je ovo već drugi dan za redom da nastupa na svadbi pa dodala: "Radim, radim i samo radim".

"Haljina je top", "Majči wow", "Ženo goriš", "Prekrasna si", "Predivna uvijek", pisali su pratitelji.

Maja se dan prije pohvalila i kako je pjevala na jednoj dalmatinskoj svadbi pa je priznala koliko se oduševila mladencima i ostatkom gostiju.

"Dalmacija gori večeras", napisala je u opisu ispod niza fotografija s te svadbe.

Maja je za naš IN magazin nedavno otkrila i tajnu savršenog životnog rasporeda.

Naime, danas se od žena zahtijeva da su uspješne, da moraju kuhati, izgraditi karijeru, biti doktorica znanosti, a imati troje djece... Maja je to sve, uz to je još i poduzetnica, no objasnila je da zapravo ima brdo pomoći sa strane!

''Brdo! Brdo. Prvo imam muža koji je tu s djetetom vikendom. J pjevam, znači netko mora biti s djetetom. Tako je, on je direktor za brend i... zamalo sam rekla direktor za dijete. Hahaha, znači ozbiljna pomoć kod djeteta, ali kad kažem ozbiljna - mi smo tim, tandem. Da bih toliko puno stvari mogla, morala sam si osigurati jako veliku pomoć sa strane. Ako hoćemo da ja danas izgledam ovako, ja nisam otišla kupiti to što imam, nego imam čovjeka koji je to otišao kupiti. Imam nekoga tko mi je došao oprati kosu, netko je došao napraviti frizuru, imam ženu koja mi je popeglala i očistila stan, imam dostavu koja mi je donijela hranu, jako puno ljudi. Samo je dobra organizacija bitna i da možeš sve to platiti'', sasvim je iskreno rekla Maja.

Šuput svake nedjelje gledamo u showu Supertalent, u kojem je članica žirija i u kojem uveseljava gledatelje svojim izdanjima, od kojih je svako spektakularnije od prethodnoga.

