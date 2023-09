Mia Dimšić dobila nepristojno pitanje o svojem izgledu, evo kako je odgovorila: "Nije baš lijepo ovakve stvari govorit ljudima..."

Mia Dimšić odgovorila je pratiteljici na TikToku koja ju je pitala hoće li ikad srediti zube.

Pjevačica Mia Dimšić na svojem profilu na TikToku objavila je video u kojem je odgovorila na pitanje koje joj često postavljaju.

"Hoćeš li ikad srediti zube, Mia?" upitala ju je jedna pratiteljica, a Mia je objasnila da je već ranije u intervjuima komentirala svoje zube, ali i da se uvijek nađe netko tko je to ponovno pita, zbog čega je odlučila tome stati na kraj.

"Ne, neću nikad mijenjat svoje zube, zato što ih volim i zato što su lijepi meni, a ako nisu lijepi drugima iskreno boli me briga", poručila je u videu.

"Kroz ovaj video sam baš htjela provući s ciljem tu misao, da mislim da nikad ne trebate mijenjat nešto na sebi samo zato što vas okolina uvjerava da to iz bilo kojeg razloga ne valja. Mislim da uvijek treba slijedit sebe i svoj osjećaj, i sebi bit na prvom mjestu. Druga stvar, ništa manje važna, je da isto tako mislim da nije baš ni lijepo ni pristojno ovakve stvari govorit drugim ljudima i da se svi moramo zajedno potrudit da društvene mreže prije svega budu mjesto za humor, zabavu, neopterećenost, poštivanje drugih i ljubav, a ne neko mjesto za kojekakve frustracije i ventiliranje istih", zaključila je Mia.

O svojim zubima govorila je i ranije u IN Magazinu.

"Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi i to želi riješiti, ja nemam ništa protiv toga, ali ako ti na sebi ne vidiš problem, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama", kazala je Mia, koja je 2022. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Guilty Pleasure".

