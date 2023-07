Mia Dimšić otkrila koliko je bivših ljubavi opjevala u svojim pjesmama: ''To naravno uvijek malo prilagodiš, ali...''

''Ajmo u đir'' naziv je nove glazbene suradnje u kojoj su vokale udružili Neno Belan i Mia Dimšić. Videospot je sniman na Brijunima odakle omiljena Slavonka nosi samo lijepe uspomene, a ova će joj godina ostati u pamćenju. Uskoro će objaviti dva albuma, na engleskom i na hrvatskom, a čeka je i veliki koncert u Lisinskom. Unatoč svemu, simpatična Mia često zaplače! Zašto? Otkrila je našem Davoru Gariću za In magazin!

Mia i Neno krenuli su u đir. Zajednički singl ''Ajmo u đir'' zvukom i slikom nas vraća u neka davno minula vremena.



''Nekako su svi sentimenalni, pogotovo oko te tambure koja se pojavljuje u pjesmi, pogotovo moji kod kuće. Inače smo vi familijarno vezani za Nenu Belana. Meni možda omiljeni fun fact da su se moji mama i tata prvi put poljubili kad su svirali Đavoli vani u klubu, davnih ranih devedesetih, kasnih osamdesetih, tako da je i tu bio Neno Belan'', ispričala nam je Mia Dimšić.



Radnja je smještena na Brijunima, gdje je i Tito često provodio vrijeme u društvu slavne gospode i zanosnih ljepotica.



''Osjećala sam se baš posebno, pogotovo što smo ostali preko noći, snimali smo dva dana i drugi dan smo snimali u zoru, pa sam bila na plaži u u šumi kad nikog nije bilo. Jedina mala mana su komarci, to je vjerojatno smetalo Titovim djevojkama, al šta da im radiš, negdje dobiješ negdje izgubiš'', priča Mia.



Mia ove godine objavljuje čak dva nova albuma. Jedan na hrvatskom i jedan s potpuno novim pjesmama na engleskom jeziku.



''Njemu se jako veselim zato što je totalno izlet u nepoznato i nemam pojma šta me tu čeka, a malo je drugačije, čim je na drugom jeziku, odmah nosi neku durgu priču, a ovo što redovnoo objavljujem singlove pa ću to objediniti na jedan album, to očekujem kasnije u jesen, ali isto ove godine, tako da je ove godine baš bilo punio snimanja, puno studija, i puno kreativnog rada, puno smišljanja glazbe, stihova, to mi je možda i najdraži dio ovog posla'', govori Mia.



Koliko će se na pjesmama s albuma na engleskom jeziku osjetiti utjecaj megapopularne Taylor Swift?



''Pa puno, definitivno, Taylor Swift je definitivno u mojim notama i mom podsvjesnom načinu razmišljanja, evo sad sam napokon uspjela i doć do karata za koncert, teškom mukom, to su bile borbe i pripreme, ali ostvarit će mi se i ta želja da je slušam uživo. Čini mi se da mi je ona najdraži izvođač od moje 16-e godine, pa ti sad računaj, sad ima 30. sad ti računaj koliko je to godina slušanja, upijanja'', priča Mia.



A koliko je bivših dečkiju završilo u njezinim pjesmama?



''Pa dosta! Hahahha...pa uvijek pišem, ajde evo 90% je autobiografski, nije uvijek 100%, to naravno uvijek malo prilagodiš, ali ja znam o kome je koja pjesma i meni je to bitno da sam ja neki svoj trenutak ili oplakala, proslavila ili proveselila se. Tome meni pjesme i služe, one su mi kao mali zapisi u dnevnik, mali ventil'', kaže.



Kao što u tim glazbenim dnevnicima ima mnogo smijeha, ima i plača. Priznaje nam Mia da često pusti suzu.



''Definitivno se nekad ispačem, i nekad se baš aktivno želim isplakati, zato što smatram da treba čistiti to sve što skupljamo u sebi. Mi danas jako brzo živimo, svi smo pod nekim stresom, netko ga više internalizira, neko manje. Na meni se možda manje vidi stres, ali to ne znači da ga ne proživljavam. Nekad jednostavno osjetiš da je voda došla do grla i moraš je izbacit van i to je OK.'', govori Mia.



Ovih dana ipak neće biti mnogo vremena za plakanje jer je čekaju ljetni nastupi, ali i velik koncert krajem studenog u Lisinskom.



''Imam malo prošireni sastav benda gdje su i prateći vokali i violina, možda ćemo ovaj put i cijeli gudački kvartet, to je sad neka ideja, uvijek imam po dva glazbena gosta, pa će tako biti i ove godine, uvijek gledam da to bude netko tko nije još bio, a netko koga volim privtno ili mi se trenutno sviđa rad te osobe'', govori Mia.



Sudeći prema njezinim brojnim prijateljstvima na estradi, na pozornici bi se mogao naći cijeli zbor.



''Hahahha...pa da, lijepo mi je kad imam prijatelja na estradi, mislim da se ne slažem s ljudima koji kažu da je to nemoguće. Naravno, uvijek imaš koji su tri veše poznanici, koji su ti više prijatelji, imaš one s kojima se više čuješ vezano uz posao, ili kao što je meni Domenica s kojom više pričam o hrani nego o bilo čem drugom, to su ti ljudi koji su tu i bit će uvijek tu'', priča Mia.



Do Mijinih novih glazbenih avantura, uživamo u ovoj retro priči ''Ajmo u đir''.

