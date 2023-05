Kultni ET predstavio novu pjevačicu, domaćoj je publici već dobro poznata od ranije: "Nije moglo bolje ispasti!"

Grupa ET - 3 Dalibor Petko Show/PR

Meri Andraković nova je pjevačica grupe ET, u novoj postavi odradili su prvo medijsko pojavljivanje gostujući u emisiji ‘Dalibor Petko Show’.

"ET je neko vrijeme mirovao, a sad je došlo vrijeme za osvježenje, jednu mladu krv koja će ET-ju dati snagu kakvu je imao nekad", tim je riječima glavni čovjek banda, Boytronic, najavio pojačanje, mladu pjevačicu i glumicu iz Belišća koja je spremna uskočiti u jednu od najuspješnijih dance grupa u hrvatskoj povijesti.

"Imam osjećaj da mi se ispunjavaju dječji snovi jer odmalena maštam o karijeri u pop dance glazbi. Ne mogu biti sretnija i nadam se da će me publika lijepo prihvatiti’, poručila je Meri koja je publici već poznata od ranije.

Naime, iza Meri je uspješan nastup na Dori, prvi album koji je iznjedrio pregršt singlova te suradnja s producentom Borisom Đurđevićem, koji ju je i predložio Boytronicu.

"Nazvao me i rekao ovo je poziv koji sigurno nećeš odbiti’, smijala se pjevačica koja ovih dana užurbano priprema ET-jevski repertoar za nadolazeće koncerte. Naime, grupe ET, Colonia i Karma najavile su zajedničku turneju Flashback, a prvi koncert čeka ih na Ljetnoj pozornici u Opatiji, već 17. lipnja.

"Ideja o turneji dogodila se prije 3 godine, na koncertu Scootera na kojem su nastupale Karma i Colonia. To nam se već te večeri učinilo kao super priča, da zajedno nastupaju tri najuspješnije dance grupe", izjavila je Ivana Lovrić pjevačica grupe Colonia, a menadžer projekta Renis Gržinić najavio je najprije regionalnu turneju po Hrvatskoj i Sloveniji, nakon čega ih čekaju koncerti u Slovačkoj, Češkoj, Bugarskoj i Švicarskoj. Ponovnim nastupima jako se vesele Neno i Tara iz Karme koji također nisu nastupali zajedno već nekoliko godina, a podršku ekipi dao je i Senna M, koji se u emisiju javio iz Dubaija.

Na pitanje zašto je u ET doveo već afirmiranu pjevačicu, Boytronic je odgovorio: "Grupa postoji od 1987. godine i dovesti nekog tko će u bandu raditi prve korake, bilo bi pogrešno. Treba nam svježa krv, a Meri je multitalentirana i iskreno to je i mene malo poguralo. Ona godinama gradi svoj put, stepenicu po stepenicu, i to je najispravniji način. Nije moglo bolje ispasti’, poručio je.

Na pitanje što će sad biti s Merinom samostalnom karijerom, rekli su nam da se ona paralelno nastavlja.

"Bit ću i Meri Andraković i nova pjevačica ET-ja. Završavam svoj drugi album, a uskoro me čeka i nastup na CMC festivalu’, izjavila je, a njezin producent nastavio: "Svi jako želimo da ovo uspije i potraje što duže. Za sad idemo na turneju, a vidjet ćemo kud nas to odvede", poručio je Boris Đurđević.

