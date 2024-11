Menadžerica slavnog pjevača otkrila svoju dugo čuvanu tajnu s Diddyjevih zabava: "Moć je bila u rukama privilegiranih i bogatih…"

Menadžerica Ty Stiklorius, koja predstavlja Johna Legenda, napisala je otvoreno pismo u kojem je otkrila kako je i ona bila žrtva na jahti P. Diddyja.

Gotovo svaki dan izlazi nova informacija u vezi freak offs zabava posrnulog glazbenog mogula Seana P. Diddyja Combsa. Međutim, ovo je prvi puta da se oglasila osoba iz visokog ranga glazbene industrije i progovorila o tome što joj se umalo dogodilo.

Menadžerica pjevača Johna Legenda Ty Stiklorius u otvorenom pismu za New York Post otkrila je kako je umalo bila napadnuta na Combsovoj zabavi prije 27 godina.

U pismu naziva "The Music Industry Is Toxic. After P. Diddy, We Can Clean It Up", 49-godišnja Stiklorius je napisala kako je bila na Combsovoj jahti pored St. Bartsa, kada ju je čovjek, koji se činio dosta blizak domaćinu, odveo u sobu i zaključao vrata. Ne sjeća se kako je uspjela spriječiti čovjeka da ju ne napadne, no dio sjećanja joj se vratilo Combsovim uhićenjem u rujnu.

"Možda ga je moje nervozno blebetanje "Moj brat je na brodu i sigurno me traži" uvjerilo da otključa vrata i pusti me", napisala je Stiklorius, dodavši kako su joj gotovo tri desetljeća u industriji na kraju pokazala kako ono, nažalost, nije bila anomalija, već uobičajena pojava u poslu.

"To je bio pokazatelj sveprisutne kulture u glazbenoj industriji koja je aktivno poticala seksualno neprimjereno ponašanje i eksploatirala živote i tijela onih koji su se nadali uspjeti u poslu. Ova toksična situacija je dopuštena da se produbljuje jer se moć koncentrirala u rukama kraljevskih tvoraca: bogatih, privilegiranih, gotovo uvijek muškaraca čuvara koji kontroliraju gotovo svaki put koji vodi do uspjeha i koji mogu, bez posljedica, koristiti svoju moć za zlostavljanje mladih žena i mladih muškaraca", stoji u njezinom otvorenom pismu. "Prečesto žene nisu bile sigurne u snimateljskim studijima, na turističkim autobusima, u sobama za odmor ili u uredima. To nije greška glazbenog posla; to je glavna značajka."

Stiklorius je dobivala različite nemoralne ponude, zbog čega je planirala odustati dok nije dobila ponudu svog bivšeg školskog kolege Johna Legenda da mu vodi karijeru.

Diddyjevo uhićenje vidi kao mogućnost čišćenja glazbene industrije: "Imamo priliku preokrenuti stranicu od zastarjelog, ponekad predatorskog modela poslovanja u kojem je bilo previše uobičajeno ignorirati, štititi ili uzdići predatore i njihove pomagače."

New York Post već neko vrijeme objavljuje dokumente i videe o Combsovom slučaju, a među njima je i lista zahtjeva za djevojke koje su trebale biti na zabavama. O tome više čitajte OVDJE.

Teško je čitati detalje tužbi koje sada žrtve pokreću protiv Combsa. Više o tome saznajte OVDJE.

