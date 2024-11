Malo tko zna da Joey iz ''Prijatelja'' ima kćer koju vješto skriva od javnosti, kamere su sada zabilježile njihov zajednički izlazak

Kći Matta LaBlanca nemamo priliku gotovo nikada vidjeti u javnosti. O njoj se jako malo zna jer je otac privatne detalje pokušao zadržati za obitelj.

Glumac Matt LeBlanc mnogima je omiljeni lik iz hit-serije "Prijatelji", a njegovu obitelj nemamo često priliku vidjeti u javnosti. Ipak, fotografi su ga sada uhvatili s kćeri Marinom.

Naime, tata i kći kupovali su automobil u Los Angelesu, a sve su zabilježile kamere. 20-godišnja ljepotica uistinu se promijenila otkad smo je posljednji put vidjeli u javnosti. Sada je krasi crvena kosa.

Legendarni glumac dobio je Marinu s bivšom suprugom Melissom McKnight.

Marina je rođena u veljači 2004. godine, samo nekoliko mjeseci prije završetka snimanja "Prijatelja". Pred prvi rođendan dijagnosticirana joj je kortikalna displazija mozga, zbog koje je kao beba patila od epileptičkih napadaja. Iako joj se stanje poboljšalo u ranom djetinjstvu, Matthew je bio jako zabrinut za kćerino zdravlje, pa je nakon "Prijatelja" odbijao uloge kako bi mogao provoditi što više vremena s njom.

Za razliku od većine djece slavnih roditelja, Marina nema otvorene profile na društvenim mrežama, a glumac ju je oduvijek čuvao daleko od očiju javnosti.

Matt je jednom prilikom za The Sunday Times ispričao da je Marina odrasla uz konje jer je obitelj vikendom provodila vrijeme na njihovu ranču u Santa Barbari te da jako lijepo pjeva, no to su tek detalji, dok je ostatak priče za javnost ipak odlučio zadržati za sebe.

Inače, glumac se od majke svoje kćeri razveo 2006. godine, a od tada se malo zna o njegovom ljubavnom životu.

Posljednje fotografije glumca zabrinule su obožavatelje, a pogledati ih možete OVDJE.

