Samozatajna splitska dizajnerica ostvarila je jedan od svojih najvećih snova: ''Imamo prijedloge za suradnju''

Anita Marinov Šakić predstavila je svoje kreacije u sklopu prestižnog Milano Fashion Weeka. Našem Hrvoju Kroli talentirana dizajnerica otkrila je kako se popela na modni vrh i što ju je dovelo do ovog uspjeha.

Milano Fashion Week – san svakog modnog dizajnera, a sada i velika prekretnica u karijeri splitske dizajnerice Anite Marinov Šakić. Njezine jedinstvene kreacije, inspirirane spojem mediteranske tradicije i modernog minimalizma, zasjale su na ovoj svjetskoj modnoj pozornici.



''Revija je prošla izvanredno, puna sam dojmova, još sam uvijek pod dojmom. Kreacije su bile zanimljive, nešto što se može nositi i koristiti za dnevni look, a bilo je tu i večernjih malo ozbiljnijih kreacija. Bila su večernje haljine, odijela, odijela koja se isto mogu nositi kao haljine.'', govori Anita Marinov Šakić, modna dizajnerica.



Odmah nakon revije, uslijedila je ponuda koja je Anitu oduševila. Naime, prestižna tvrtka iz Kuvajta, poznata po svojem luksuznom asortimanu, prepoznala je njezine kreacije kao idealan spoj uz svoje proizvode i ponudila joj ekskluzivnu suradnju.



''Prilikom završetka revije oni su prišli do mene i zatražili su suradnju, a odradili smo je odmah u ponedjeljak, dva dana nakon revije. To je jedna firma koja se bavi izradom dijamantnog nakita''.



Iako po struci ekonomistica, Anita je više od deset godina provela u Australiji, radeći u investicijskoj tvrtki. No, pandemija joj je bila prekretnica u životu, vraćajući je njezinoj prvoj ljubavi – modnom dizajnu.



''Još uvijek je teško, još uvijek se osjeća velika nostalgija, ali Split je grad u kojem sam se rodila. Dizajn je moj život. Ne bih se vratila više. To je bilo jedno predivno iskustvo, management, ja obožavam taj posao i zaista sam bila uspješna u tome, ali ljubav prema modi je to ipak pobijedila.''.



Njezine kreacije privukle su pozornost publike i kritičara. Ovaj uspjeh otvorio joj je vrata najvažnijih modnih destinacija, a suradnje koje sada slijede tek su početak njezine međunarodne priče.



''Nakon revije su nam slali linkove da vidimo gdje je izišao runway u Milanu i iskreno, ja sam klikala i otvarala i vidjela kako je moja kreacija na svakoj početnoj stranici. Imamo prijedloge za suradnju, potpisan je ugovor za Dubai Fashion Week te za Cannes i Monaco''.



Njezine kreacije nose žene koje traže eleganciju i jedinstvenost. Među klijentima su poslovne žene, ali i javne osobe koje cijene ručno izrađene, luksuzne komade. Svaki odjevni predmet osmišljen je kako bi naglasio žensku snagu i ljepotu.



''To su žene koje dođu i kažu – napravite nešto za mene da se osjećam dobro. I jednostavno je u meni taj žar da vidim na toj ženi da je sretna, zadovoljna i ispunjena''.



Unatoč velikom uspjehu, Anita ostaje skromna i usmjerena na budućnost. Planovi za nove kolekcije i revije samo su još jedna potvrda da su snovi ostvarivi – kada ih pratiš s ljubavlju i predanošću.

