Još jedna odgoda! Planirani povratak pred svjetla reflektora za Meghan Markle ne ide po planu

Nakon što je odgodila izlazak svog kulinarskog showa "With Love, Meghan", Meghan Markle je odgodila objavu novih epizoda podcasta "Archetypes".

Dugoplanirani povratak Meghan Markle pred svjetla reflektora, o kojem se govori od početka prosinca, zasad ne ide prema planu. Nakon što je zbog požara u Los Angelesu morala odgoditi emitiranje svoje kulinarske emisije "With Love, Meghan" za ožujak, sada je morala odgoditi i početak nove sezone podcasta "Archetypes".

Iako je "Archetypes" otkazan nakon samo jedne sezone s 12 epizoda i otkazivanja višemilijunskog ugovora od strane Spotifyja, prošle godine je Meghanin podcast dobio novi dom - na programu namijenjenom isključivo podcastima Lemonada Media.

Kako piše HELLO!, "Archetypes" se trebao vratiti početkom veljače, no i to je odgođeno, a kao razlog se službeno navode požari u Los Angelesu.

Ova vijest dolazi samo nekoliko dana nakon kontroverznog članka magazina Vanity Fair koji se dotaknuo i Meghaninog uređivanja ovog podcasta. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sukob Markle i urednika časopisa Vanity Fair traje već osam godina, a više o tome pročitajte OVDJE.

