Je li ovo razlog zbog kojeg je prestižni američki časopis opleo po Meghan Markle?

Ovo je razlog zašto su Meghan Markle i Vanity Fair u lošim odnosima, prvi put došlo je do svađe još prije njezine udaje za princa Harryja.

Osuđujući tekst Vanity Faira o Meghan Markle i princu Harryju koji je pokrenuo lavinu komentara mogao bi biti povezan s naslovnicom Meghan Markle još iz 2017., na kojoj je službeno objavila svijetu da je zaljubljena u Harryja.

Vanity Fair tada je prvi imao intervju s mogućom suprugom princa Harryja, ali kako piše Valentine Low u knjizi ''Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown'', Meghan nije bila zadovoljna što je, unatoč pozitivnom intervjuu, fokus priče bio njezin odnos s Harryjem.

Također se navodno požalila da je naslovnica rasistička, a par je navodno zahtijevao i da se promijeni naslov ''Luda za Harryjem'' na digitalnom izdanju.

Daily Mail piše kako je upravo to zahlađenje moglo dovesti do bombastičnog teksta koji je tema proteklih dana.

Meghanin prvi pohod na Vanity Fair započeo je u ljeto 2017., kada je htjela novi PR tim koji bi joj pomogao u SAD-u.

Angažirala je PR savjetnicu Keleigh Thomasa Morgan iz njujorške agencije Sunshine Sachs, čiji su klijenti holivudske zvijezde Salma Hayek, Jane Fonda i Natalie Portman. Agencija sa sjedištem u New Yorku savjetovala je Meghan od njezinih glumačkih dana u pravnoj drami ''Face" ("Suits''), prije nego što ih je napustila 2022.

Navodi se kako je Meghan otvoreno govorila o svojoj romansi s princem te rekla: ''Zaljubljeni smo. Ovo vrijeme je za nas. To je dio onoga što ga čini tako posebnim, da je to vrijeme samo naše. Ali mi smo sretni. Osobno volim veliku ljubavnu priču.''

No vojvotkinja od Sussexa navodno je bila nesretna s Keleigh i nije joj se svidjela naslovnica koju je PR-ica odobrila.

Citiran je izvor koji je rekao: ''Bila je vrlo nezadovoljna kako je Keleigh to odradila. Gledala je koga će okriviti za naslovnicu. Nisu joj se svidjele fotografije. Mislila je da je priča negativna. Bila je uzrujana što se radi o Harryju, a ne o njoj.''

Vanity Fair sad je opleo po Meghan, a što su to negativno pisali, pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Meghan je nedavno bila u fokusu jer je zbog požara u Los Angelesu odgodila premijeru svoje dokumentarne emisije ''S ljubavlju, Meghan'' na Netflixu. Više pročitajte OVDJE.

I dok ih mnogi kritiziraju, Meghan i Harry priskočili su u pomoć žrtvama požara u Los Angelesu. Više o tome pročitajte OVDJE.

