Brat našeg slavnog pjevača pohvalio se isklesanim torzom, ali i novom frizurom koja ga je potpuno izmijenila: ''Izvini, pa što je ovo!?''

Brat našeg velikog glazbenika Tonyja Cetinskog Matteo Cetinski pokazao je novi imidž i isklesan torzo, mnogi ga na prvu nisu prepoznali.

Brat našeg uspješnog pjevača Tonyja Cetinskog Matteo Cetinski voli se pohvaliti svojim fotografijama na društvenim mrežama, a ovog puta raspametio je pratitelje novom objavom bez majice.

Na pješčanoj plaži, u kupaćim hlačicama i sa sunčanim naočalama na licu Matteo se fotografirao iz ptičje perspektive, a svi su gledali samo u njegove isklesane pločice.

No, još nešto privuklo je veliku pozornost. Matteo je pustio kosu i sada ima crne kovrče, a zbog njih ga ni mnogi pratitelji na prvu nisu prepoznali.

''Izvinite, ali ne izvinite!!!'', ''Pa što je ovo'', ''Nisam te prepoznao…'', ''Prezgodan'', ''Mijau'', pisali su mu u komentarima.

Matteo i njegov brat Tony vrlo su slični po izgledu, a iako se ranije i on bavio glazbom, Matteo se posljednjih godina posvetio dizajniranju interijera i nakita, restauriranju te slikanju.

"Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga", objasnio je Matteo pretprošle godine za IN magazin.

U javnosti se rijetko pojavljuje, ali na društvenim mrežama često se voli pohvaliti kako provodi vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji.

