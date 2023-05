Brata naše velike pjevačke zvijezde rijetko viđamo posljednjih godina, a sad se pohvalio zavidnim trbušnim mišićima!

Brat Tonyja Cetinskog, Matteo Cetinski, pohvalio se zavidnim isklesanim trbušnim mišićima dok je pozirao u plićaku.

Brat Tonyja Cetinskog Matteo Cetinski pohvalio se zavidnim isklesanim trbušnim mišićima, a za svoj profil na Instagramu pozirao je u kupaćim hlačicama.

Matteo je stajao u plićaku te gledao u daljinu, a na fotografiji je teško ne zamijetiti njegov isklesan trbuh, na koji je i sam skrenuo pozornost.

''Naježio mi se trbuh od hladnog mora…'' napisao je u opisu.

Matteo i njegov brat Tony vrlo su slični po izgledu, a iako se ranije i on bavio glazbom, Matteo se posljednjih godina posvetio dizajniranju interijera i nakita, restauriranju te slikanju.

"Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga", objasnio je Matteo prošle godine za IN magazin.

U javnosti se rijetko pojavljuje, ali na društvenim mrežama često se voli pohvaliti kako provodi vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji.

