Neutješna Matija Vuica rasplakala pratitelje riječima koje je posvetila svom Jurici: "Idemo našoj kući"

Matija Vuica podijelila dirljivu objavu za svog preminulog partnera Juricu Popovića.

Pjevačica i modna dizajnerica Matija Vuica objavila je na svom profilu na Instagramu dirljivu objavu posvećenu svom iznenada preminulom partneru Jurici Popoviću te brojne pratitelje dovela do suza.

"Ljubavi moja, idemo našoj kući", napisala je Matija uz njihovu nasmijanu fotografiju na kojoj poziraju uz glazbene instrumente i uživaju u glazbi koju su oboje toliko voljeli, nakon što su objavljeni detalji njegova posljednjeg ispraćaja.

Jurica će na posljednji počinak biti ispraćen u svom rodnom Metkoviću, a na osmrtnici glazbenika stoji da će biti sahranjen na groblju Sv. Ivana.

"Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz gradske mrtvačnice u Metkoviću dana 30. prosinca 2023. (subota) u 15,00 sati na groblje Sv. Ivana u Metkoviću", stoji u obavijesti.

"Draga Matija, iskrena sućut", "Draga Matija, moja najiskrenija sućut. Teško je pojmiti da Jurice našeg dobrog više nema", "Toliko tužno", "Rijetke su takve ljubavi", "Šaljem ti ljubav i sućut. Njegov talent živjet će kroz njegovu glazbu", "Skupila se gore lijepa družina, s čašom vina u ruci pjevaju najljepše pjesme. Adio Jurice, mirno spavaj", "Bez riječi sam", "Velika šteta, divan čovjek. Neka ga čuvaju anđeli nebeski", samo su neki od komentara koje su joj uputili njezini pratitelji.

Matijina i Juričina ljubavna priča započela je prije više od 40 godina u rodnom im Metkoviću, zajedno su osnovali bend Trotakt, a surađivati su nastavili i u grupi Gracija.

Svoj prvi zagrebački zajednički nastup održali su na sam Badnjak prije 42 godine, a upoznali su se na šetalištu pokraj Neretve u Metkoviću gdje su svi izlazili u to vrijeme kada su bili srednjoškolci.

"To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze", otkrila je Matija u jednom od intervjua za IN Magazin.

Njihova ljubav bila je jedna od naskladnijih na domaćoj glazbenoj sceni i slovili su kao jedan od omiljenih parova, dok pred oltar nisu nikad stali.

"Ista smo generacija, ali on je bio novi lik i poprilično nedostupan. Zato mi je i bio napet pa sam se potrudila da me primijeti što mi je nakon nekog vremena i uspjelo. I tako... Od Platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano", ispričala je Matija jednom prilikom za Story.

Podsjetimo, Jurica se glazbom bavio od 1981. godine, autor je stotina pjesama grupa Trotakt projekt i Gracije čiji je bio osnivač, a bio je poznat i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

Prošle je godine proslavio 40 godina uspješne glazbene karijere i imao je nove planove, koje nažalost nije uspio ostvariti. Nedavno je objavio svoj novi i sedmi po redu album "Preslagivanje" na kojem je svoj obol dala i Matija Vuica, a koji je najavljivao velike promjene u životu.

"Preslagivanje, odnosi se u principu na mene. Znači, odlučio sam promijeniti neke stvari u životu. Dotičem se i toga kako izgleda zadnja polovica našeg života i što bi u njoj trebalo raditi i kako se postaviti. Jedna od težih odluka koje bi trebao napraviti je znači reći ne. Mislim da u startu trebamo više voljeti sebe. Ako volimo sebe, onda ćemo lakše znati reći i ne'', objasnio je Jurica u svom posljednjem intervjuu za IN Magazin.

