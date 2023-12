Nakon kolapsa na audiciji prošle godine, drugu šansu iskoristio je do maksimuma: ''Ni u snovima nisam mogao zamisliti...''

Manuel Crnobrnja osvojio je broncu u ovogodišnjoj sezoni MasterChefa, a za naš portal otkrio je što mu je druga šansa u ovom natjecanju pružila i kako gleda na svoje iskustvo.

Manuel Crnobrnja drugu je šansu u MasterChefu iskoristio maksimalno i osvojio visoko treće mjesto, a za naš portal podijelio je svoje osjećaje pred kraj showa i što misli o svom putovanju u ovom natjecanju.

''S obzirom da sam došao na korak do kraja, naravno da postoji doza žaljenja što nisam uspio dogurati do finala. No, već sam naveo, stvarno sam presretan zbog ljudi koji se nalaze u finalu. Sarah i Luka su ambiciozni i snalažljivi od samih početaka tako da im je i finale definitivno jedan pečat na cijelo MasterChef iskustvo'', rekao nam je.

Prošle godine Manuel se prijavio na MasterChef, ali dalje od audicije nije prošao jer je žiriju htio servirati pire iz posude koja je pukla. Nakon toga, poslušao je savjet žirija da smiri očekivanja i prvo pronađe posao u kojem će nešto više naučiti te se ponovno prijavito.

''Na samom početku nisam mogao zamisliti ni u snovima da ću dogurati do polufinala, ali evo, od sada ću svakome tko me pita reći da se sva upornost i trud jednog dana isplati. Samo treba biti strpljiv. Definitivno su učenje, snalažljivost, vještina i fokusiranost ti koji su me gurali naprijed i doveli do tog plasmana.''

Svoj san je ostvario, a nama je otkrio kakvi su mu planovi za dalje.

''Uspio sam ostvariti svoj san i ciljeve koji se tiču MasterChefa, predivno životno iskustvo koje te očeliči kao osobu i pruži ti priliku da uvijek daješ svoj maksimum. Ja ću se sada za početak malo odmoriti i kreirati planove za budućnost. Volio bih svoj rad prikazati i drugim ljudima, pokazati im dašak svoje kuhinje, svojih uvjerenja kako bi ih i oni mogli jednog dana primijeniti u svojoj kuhinji. I uz to definitivno ću uložiti u edukaciju i dublje ući u ugostiteljske vode'', govori.

Favorita za pobjednika, kaže, nema.

''Stvarno nemam, Sarah i Luka su mi 50:50. Tko god da pobjedi, bit će zasluženo'', rekao je.

Svoje MasterChef putovanje može opisati u pet riječi: ''Burno, Edukativno, Nezaboravno, vrckavo i nezamjenjivo!''

A evo i kako bi opisao Manuela prošle sezone i Manuela sad.

''Prošle sezone je Manuel bio previše ambiciozan, izgubljen i površno educiran. Dok Manuel ove godine ima ambiciju u skladu sa situacijom, ima ciljeve, zna što želi, puno educiraniji i fokusiraniji na ono što ga očekuje. Na kraju krajeva, osoba u usponu.''

Kroz natjecanje, Manuel se predstavio kao iskrena osoba koja kaže što misli, a evo kako on vidi svoje mane ili kvalitete koje do izražaja dolaze u kuhinji.

''Ponekad su me situacije lako mogle izbaciti iz takta, ponekad sam se znao izgubiti tijekom kuhanja, no sve to prepisujem presingu koji je nemjerljiv. No naučio sam se nositi s težinom profesionalne kuhinje, upoznao svoje vještine i otkrio koliko toga mogu ako vjerujem u sebe.''

Na pitanje ima li neki kulinarski uzor, Manuel kroz smijeh odmah odgovara: ''Melkior, nema dalje!''

''Pored toga što mi je bio mentor, definitivno podržavam njegovu filozofiju i stav kada je kuhanje u pitanju. Motivator u svakom smislu'', dodao je.

Jedno jelo u natjecanju ostalo mu je u posebnom sjećaju, a evo i zbog čega:

''Žao mi je mog neprobanog jela. Stvarno sam dao sve od sebe i svo svoje znanje kako bih dobio odlično jelo. Danas kada pogledam, stvarno mi je žao što ga nisu probali, no istovremeno razumijem i njihov stav u toj situaciji.''

Sarah i Luki poručuje: ''Budite ono što jeste, a ne protivnici. Kuhajte sa srcem i neka bolji pobjedi.''

A vama koji se želite prijaviti, Manuel kaže: ''Budite ono što jeste, budite svoji. Budite spremni dati sve i sebe same u sve to jer to je jedini recept za uspjeh. Budite ustrajni, ne dajte na sebe, prihvaćajte konstruktivne kritike i naučite nešto iz njih. Vjerujte u sebe, jer niste bez razloga ovdje. I naravno, sretno!''

Sarah i Luka ostaju se boriti za titulu MasterChefa, a tko će u ovoj žestokoj borbi dvoje najboljih pobijediti, pogledajte već u sljedećoj finalnoj epizodi.

