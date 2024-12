Matija Cvek o životu s bebom i komentarima ljudi na društvenim mrežama: ''Najviše me pikne kad...''

Velika zvijezda regije pjevač Matija Cvek gostovao je u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Iza Matije Cveka uspješna je godina. Koncerti, beba, pjesme, je li umoran?

''Jesam! A valjda to dođe poslije tridesete. Mislim da je normalno da sam umoran. I bebica, i puno posla i svakodnevni stres, život, ali mislim da je sve to normalno.''

Kako stoji sa zdravljem?

''Dobro je, sve je uredu. Boli me noga tu i tamo. Imam upalu mišića i to je to.''

U posljednje vrijeme Matija jako radi na sebi, teretana mu je gotovo svakodnevnica.

''Hajmo reći da mi je to nekakva rutina koju sam odlučio da ću si zadati. U zadnje dvije godine dosta sam u kontinuitetu, u treningu i teretana je nekakav moj ispušni ventil.''

Tko mu je omiljeni sportaš?

''Meni ti je bio omiljeni nogometaš John Terry dok se nije umirovio, a sad iskreno i nemam nekoga. Živjeli smo u ovo doba gdje smo gledali Messija i Ronalda i nemam pojma hoće li se više tako neko pojaviti da je stvarno najbolji.''

Život je pun uspona i padova, što ga veseli, a što rastužuje?

''Ne može me skoro ništa rastužiti osim ako ja nekog razočaram ili ako mene netko razočara, ali me jako rastužuje loša svirka. Ne mogu ti objasniti koji je to osjećaj.''

Ide li često na preventivne preglede?

''Ja ti volim te preventivne preglede. Čak odem u neku hipohondriju i onda mi se svi smiju. Ta anksioznost oko toga i nije mi nešto najdraža tako da ja preventivno napravim stvari. Odem i pregledam se. Odradim sve što mogu i čega se u principu sjetim, ali nisam baš sretan s tim svojim anksioznim etapama.''

Razmišlja li o dijeti kad dobije koju kilu?

''Ne nužno na dijetu. Ja dosta ciljano dobivam i gubim kile iako jako teško održavam kontinuitet nekakvog menija, 'ajmo to tako reći. Isprobavam stvari, recimo tjedan bez ugljikohidrata, pa da vidim što će se dogoditi s ovim, bez ovoga. Pokušavam napraviti da testiram sam sebe, da vidim što mi paše, što ne.''

Nešto u čemu mnogi uživaju – on ne voli!

''Nisam fan masaža, ozbiljno! Ne znam zašto, ali jednostavno kad me netko stišće i dira, ne volim, ne, ne znam. Imam prijatelja fizioterapeuta. Doduše ja sam skoro završio za fizioterapeuta. Nedostaju mi dva ispita. Jedno ozbiljno vrijeme uložio sam u to. Onda mi se dogodila glazbena karijera pa sam odustao od ove fizioterapeuta.''

Zna li kuhati?

''Volim kuhati, da!''

''Meni ti je faširano meso s keljem i mahunama, znači nekakvo varivo s faširancima, uh, nema ništa bolje na svijetu.''

Koliko je visok, a koliko težak?

''184 visok, 92 kilograma, i 31 godina prema dvije.''

Kako se osjeća kad čita nešto o sebi ili možda bolje pitanje, čita li nešto o sebi?

''Pročitam, naravno da pročitam. Ne mogu reći da me brutalno povrijedi pa da razmišljam o tome danima, ali me najviše možda nešto pikne kad i ja imam nekakvu sličnu viziju manjkavosti oko sebe. Znaš ono, ako sam i ja blago nesiguran oko nečega, i onda to još netko dodatno napiše, e onda me to može malo, ono, okej, dobro, ali nema veze. No nije to da tome posvećujem previše pažnje. Ja mislim da bi trebalo zabraniti komentare. Gledam neke ljude koji zabrazde u to da se povuku u sebe zbog toga.''

Za kraj, otkriva nam koje su mu vrline, a koje mane.

''Što se tiče vrlina možda nekakva empatija. Što se tiče mana, brzopletost, naglost, neorganiziranost. Je li to dosta?''

Cijeli intervju pogledajte u našem videu.

