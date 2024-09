Naša zanosna plesačica oglasila se povodom prekida veze s popularnim influencerom: "Kad zaboravim kako je to..."

Nakon što se saznalo da su Martina Vuletić i Borna Rastović prekinuli, plesačica se sada povodom toga oglasila na svom TikToku profilu.

Ljubavi između plesačice Martine Vuletić i inflencera Borne Rastovića došao je kraj nakon nekoliko godina veze.

Borna, poznatiji kao 8rasta9, nedavno je tu vijest i potvrdio na profilu "Špice" na TikToku, no razlog prekida nije otkrio.

Sada se povodom toga oglasila i Martina Vuletić, koja je na svom TikTok profilu objavila šaljivi video.

"Kad zaboravim kako je to biti singl nakon dugih veza", napisala je plesačica na videu koji možete pogledati u nastavku.

Inače, ovo nije prvi put da je par prekinuo. U svibnju 2022. godine, nakon višetjednog šuškanja o prekidu, Martina se oglasila i potvrdila kako se Borna iselio iz njezina stana.

''Mislim da je on već odgovorio na to pitanje ako se ne varam. Vratio se u Ivanić-Grad, vratio se tamo otkuda je i došao, ondje mu je bolje. Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor", odgovorila je obožavateljima na pitanje na društvenim mrežama.

Oboje su iznimno popularni na društvenim mrežama. Borna ima više od 240.000 pratitelja na Instagramu, dok Martinu prati 125.000 ljudi.

