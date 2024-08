Tisuće ljudi spremno je za spektakl u Imotskom, pogledajte atmosferu prije samostalnog Thompsonovog koncerta!

Fanovi su stigli na stadion u Imotskom prije početka Thompsonovog koncerta, pogledajte galeriju.

Marko Perković Thompson nakon dvije godine pauze održat će prvi samostalni koncert.

Brojni fanovi već su stigli na stadion Gospin dolac u Imotskom i čekaju početak koncerta.

Pjevač je u Imotskom nastupio i prije dva dana. Zapjevao je pred više od 25 tisuća ljudi, kao specijalni gost na koncertu Mate Bulića i Dražena Zečića.

Brojni su tu večer opisali kao povijesnu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Za Thompsonov povratak najviše je zaslužan sin, a Mate Bulić nakon spektakla za In Magazin pričao je o prijateljstvu i kumstvu s Thompsonom.

''Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako'', rekao je Mate.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša voditeljica pozirala u seksi haljini, čekala je tri godine da ju obuče, a sad ju uspoređuju s holivudskom glumicom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Minea oduševila svojom pojavom u badiću, objavila je fotografije: “Naša kraljica!”

Pogledaji ovo inMagazin Emotivni Mate Bulić o kumstvu s Thompsonom: ''Svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe''

Pogledaji ovo inMagazin Zlatna olimpijka Barbara Matić otkrila nam je i sretne planove na privatnom polju: ''Je, dogodine se planira!''

Pogledaji ovo inMagazin Spektakl kakav Imotski ne pamti! Vodimo vas iza kulisa koncerta na kojem se okupilo 25 tisuća ljudi

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se oglasio poslije rasprodanog spektakla u Imotskom, evo što mu pišu oduševljeni fanovi: ''Što prije na Poljud!''

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonov koncert nisu propustila ni četiri naša ministra, evo u čijem su društvu uživali u atmosferi