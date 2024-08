Spektakl kakav Imotski ne pamti! Vodimo vas iza kulisa koncerta na kojem se okupilo 25 tisuća ljudi

Nakon dvogodišnje stanke od kocerata, Marko Perković Thomspon sinoć se vratio na pozornicu. Zapjevao je pred više od 25 tisuća ljudi, kao gost na koncertu Mate Bulića i Dražena Zečića, na stadionu u Imotskom. Ondje će već sutra i samostalno nastupiti. Iza kulisa glazbenog spektakla, kakav se u Imotskom ne pamti, vodi vas naš Gordan Vasilj, a sve možete vidjeti u prilogu In magazina.

Imotski je sinoć živio svoju povijesnu večer. Utorak, 6. kolovoza 2024., će zauvijek ostati u pamćenju po koncertu ''Imotski ne zaboravi'', zbog kojeg se na Gospin dolac slilo više od 25 tisuća ljudi. A kada je na pozornicu, nakon dvije godine stanke stupio Marko Perković Thompson, prepun stadion proključao je od emocija.

''Marko, Marko, Marko! Dobra večer, dragi prijatelji, hvala na ovom lijepom, toplom pljesku. Lijepo je biti ovdje večeras!''

Potpuni delirij nastao je na ''Bojnu Čavoglave''.

Za Thompsonov povratak najviše je zaslužan sin Ante Mihael, zbog čijeg se teškog zdravstvenog stanja pjevač prije dvije godine povukao sa scene.

''Njegov sin Ante je moj kum, mi smo to pomalo, ali Ante je tu bio presudan. On ga je nagovarao, razgalio mu je srce i Marko je to prihvatio. On će biti svakim danom bolje i ja se nadam kraju ove agonije koju on ima.'', priča Mate Bulić.

''Drago mi je zbog Marka, da se vraća svojim koncertima i da će raditi sa svojim bendom i to je ono što je bilo bitno. On je pokrenuo ovu euforiju i mi znamo da je to tako.'', govori Dražen Zečić.

''Naš plan je bio da Marko počne svirati tek negdje iza Nove godine. Međutim, to je jedna neviđena mentalna snaga.'', otkrio je Nenad Ninčević.

A upravo Neno Ninčević piše stihove za novi Thompsonov album, koji najavljuje hit ''Ako ne znaš šta je bilo'', Markov duet s Hrvatskim ružama, koji već danima uvjerljivo drži prvo mjesto u YouTube trendingu.

''Ovaj put je Marko aranžer i producent. Ja samo pišem pjesme s njim. Neću mu se miješati u zvuk i ono koliko je on jak u glavi, koliko je mentalno jak, koliko je napredovao u harmoniji, u svemu, to će biti vrlo ozbiljan album i album za sva vremena. Devet pjesama smo već napisali, mislim da on ima tri gotove.'', otkrio je Nenad Ninčević.

A Matu Bulića i Thompsona veže 30-godišnje prijateljstvo i kumstvo. Jedan drugomu su tijekom najtežih dana bili neizmjerna potpora.

''Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se nažalost njemu to dogodilo. Naravno da ću stat i stao sam i hvala Bogu dobro je, ide to polako.'', govori Mate.

Cilj sinoćnjeg koncerta Mate Bulića, Dražena Zečića i njihova gosta Thompsona bio je sačuvati hrvatsku glazbu.

''Nas smo trojica, svaki ima svoju priču, to je to što narod osjeća, narod to voli, vidite i sami što se tu događa.'', govori Mate.

''Neka se naša hrvatska pjesma vraća. Mi stari polako odlazimo, ali da ne umre hrvatska pjesma zato sam sretan.'', kaže Dražen Zečić.

Sjajno raspoložen Zeko, kojeg 26. listopada očekuje koncert u zagrebačkoj Areni, nam je otkrio da je njegov sin Petar nedavno uplovio u bračnu luku.

''On se oženio i hvala Bogu to su najljepše stvari. To je blagoslov i to najljepše što se čovjeku može dogoditi. Teško je meni na bilo čijoj svadbi biti gost, a kamoli svoje djece. Prvo kod svoje djece pazim, a i kod drugih, ne želim uzeti show. I onda kad dođete, vi morate otpjevati i ne uzeti im show. I meni je to sve nekako stresno jer bih htio da im sve dobro prođe, a pogotovo mojoj djeci.'', priča Zečić.

A pred oltar će i sljedeće godine naša zlatna olimpijka Barbara Matić, koja je u Imotskom dočekana s ovacijama.

''Je, dogodine se planira vjenčanje, tako da i to ćemo uklopiti u iduću godinu. Trebao bi biti veliki pir'', otkrila je.

Spektakl u Imotskom nisu propustila ni brojna poznata lica, među kojima je bio i popularni Jole.

''Pošto ja mogu svjedočiti nešto prije 15-20 godina, ovo sigurno nikad nije bilo, barem ja ne pamtim. Ovakva vibra, publika, a o organizaciji i produkciji da ne govorim. Nešto slično nisam vidio. Više sam nego ponosan na svoj kraj. Već sam ih pola izgrlio i izljubio, a još ih čekam pola da ih vidim. Ovo je nestvarno.'', priča Jole.

Nestvarno će biti i sutra, kada će na stadionu Gospin dolac, Thompson održati svoj samostalni koncert, koji je rasprodan nevjerojatnom brzinom.

