Zlatna olimpijka Barbara Matić otkrila nam je i sretne planove na privatnom polju: ''Je, dogodine se planira!''

Marko Perković Thompson sinoć se vratio na pozornicu i kao gost Mati Buliću i Draženu Zečiću, zapjevao na stadionu Gospin dolac u Imotskom. Bili su tamo brojni poznati Hrvati, među njima i naša zlatna olimpijka Barbara Matić.

Imotski je sinoć živio svoju povijesnu večer. Utorak, 6-ti kolovoza 2024., će zauvijek ostati u pamćenju po koncertu ''Imotski ne zaboravi'', zbog kojeg se na Gospin dolac slilo više od 25 tisuća ljudi. A kada je na pozornicu, nakon dvije godine stanke stupio Marko Perković Thompson, prepun stadion proključao je od emocija.

Potpuni delirij nastao je na 'Bojnu Čavoglave'.

Za Thompsonov povratak najviše je zaslužan sin Ante Mihael, zbog čijeg se teškog zdravstvenog stanja pjevač prije dvije godine povukao sa scene.

Cilj sinoćnjeg koncerta Mate Bulića, Dražena Zečića i njihova gosta Thompsona bio je sačuvati hrvatsku glazbu.

''Neka se naša hrvatska pjesma vraća. Mi stari polako odlazimo, ali da ne umre hrvatska pjesma zato sam sretan.'', govori Dražen.

Sjajno raspoložen Zeko, kojeg 26. listopada očekuje koncert u zagrebačkoj Areni, nam je otkrio da je njegov sin Petar nedavno uplovio u bračnu luku.

''On se oženio i hvala Bogu to su najljepše stvari. To je blagoslov i to najljepše što se čovjeku može dogoditi. Teško je meni na bilo čijoj svadbi biti gost, a kamoli svoje djece. Prvo kod svoje djece pazim, a i kod drugih, ne želim uzeti show. I onda kad dođete, vi morate otpjevati i ne uzeti im show. I meni je to sve nekako stresno jer bih htio da im sve dobro prođe, a pogotovo mojoj djeci.''

A pred oltar će i sljedeće godine naša zlatna olimpijka Barbara Matić, koja je u Imotskom dočekana s ovacijama.

''Je, dogodine se planira vjenčanje, tako da i to ćemo uklopiti u iduću godinu. Pir bi trebao biti veliki'', otkrila je.

Spektakl u Imotskom nisu propustila ni brojna poznata lica, među kojima je bio i popularni Jole.

